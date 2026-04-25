Şeful uneia dintre cele mai mari companii petroliere din Europa se teme de o penurie de carburanţi. „Trebuie rezolvată de urgenţă”

Directorul general al companiei petroliere franceze TotalEnergies, Patrick Pouyanne, a avertizat că, dacă situaţia de blocaj din Strâmtoarea Ormuz va continua „încă două sau trei luni”, Europa va avea probleme de aprovizionare, aşa cum se întâmplă deja în unele ţări asiatice.

În declaraţiile difuzate sâmbătă de postul BFMTV, Patrick Pouyanne a subliniat că „deja am absorbit toate excedentele (din rezerve). Dacă situaţia continuă încă două sau trei luni, vom intra într-o penurie energetică, similară celei cu care se confruntă unele ţări asiatice”, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

El insistă că, deşi aceste probleme de penurie nu s-au manifestat încă, „nu putem să ne permitem ca 20% din rezervele de petrol şi gaze să fie inaccesibile fără consecinţe grave”.

Oficialul TotalEnergies a făcut referire la închiderea practic totală a Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca răspuns la războiul declanşat de Statele Unite şi Israel, care, în opinia sa este problema ce trebuie rezolvată „de urgenţă”.

Acesta consideră că, dat fiind faptul că nu se poate renunţa la petrolul din Golful Persic, care este „foarte ieftin”, trebuie găsite alternative la Strâmtoarea Ormuz pentru a-l aduce pe piaţa de consum.

„Faptul că nu există suficiente rute de ieşire din Strâmtoarea Ormuz este marea problemă”, a semnalat Pouyanne, pledând pentru „noi oleoducte” care să permită evitarea acestui punct de blocaj.

În contextul blocării Strâmtorii Ormuz, o parte din petrolul din Golful Persic este transportată prin oleoductele existente, care sunt insuficiente.

Arabia Saudită are un oleoduct care transportă petrolul de la unele din zăcămintele sale până la portul Yanbu, în Marea Roşie; Emiratele Arabe Unite dispun, de asemenea, de altul care ocoleşte strâmtoarea; din Irak, o parte din petrol iese printr-o conductă care porneşte din Kirkuk, în Kurdistan, şi ajunge în portul turcesc Ceyhan, în Mediterană.