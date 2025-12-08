Seism la vârful conducerii Berkshire Hathaway înainte de retragerea lui Warren Buffett. Locotenentul „oracolului din Omaha” pleacă la o altă companie uriașă din SUA

Warren E. Buffett, președinte al consiliului de administrație și director executiv al Berkshire Hathaway Inc., participă la un forum în cadrul Salonului Auto Internațional de la New York, pe 31 martie 2015. FOTO: Mary Altaffer / AP / Profimedia

Berkshire Hathaway a anunțat luni, cu câteva săptămâni înainte ca Warren Buffett să predea controlul lui Greg Abel, o remaniere a conducerii, un director executiv cheie urmând să plece la JPMorgan Chase pentru a sprijini proiectul de investiții în SUA al băncii. Berkshire a anunțat și alte schimbări la nivelul conducerii conglomeratului financiar, scrie Reuters.

Marc Hamburg, directorul financiar de lungă durată al companiei, care s-a alăturat echipei în 1987, se va pensiona pe 1 iunie 2027, după patru decenii petrecute în cadrul conglomeratului, a precizat Berkshire Hathaway.

Managerul de investiții Todd Combs va pleca pentru a conduce grupul de investiții strategice al noii inițiative de securitate și reziliență din cadrul JPMorgan, potrivit băncii americane.

Charles Chang, directorul financiar al Berkshire Hathaway Energy, îi va succeda lui Hamburg anul viitor.

„Marc a fost indispensabil pentru Berkshire și pentru mine. Integritatea și judecata lui sunt neprețuite”, a declarat Buffett, într-un comunicat.

Tranziția lui Abel în funcția de CEO pe 1 ianuarie încheie cele șase decenii extraordinare ale lui Buffett la conducerea Berkshire Hathaway, timp în care Buffet a devenit un nume extrem de cunoscut, multimilionar, dar și imaginea unei povești americane de succes.

„Abel poziționează locotenenți de încredere și talente noi pentru a echilibra continuitatea cu modernizarea la Berkshire; introducerea schimbărilor sub ochiul lui Buffet, în calitate de președinte, îi permite să-și lase amprenta, arătând în același timp acționarilor că «Oracolul din Omaha» este de acord”, a explicat Michael Ashley Schulman, directorul de investiții de la Running Point Capital.

Investitorul Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, este cunoscut pentru instinctul său în materie de piață și pentru porecla pe care o poartă de mult timp – „Oracolul din Omaha”.

Combs și un alt manager de investiții al Berkshire, Ted Weschler, erau cândva favoriți să preia portofoliul de acțiuni al companiei, după ce l-au ajutat pe Buffett să investească în acțiuni, dar CEO-ul a declarat în ultimii ani că Abel se poate ocupa de acest lucru.

Numirile subliniază tradiția Berkshire de a alege lideri care susțin cultura acestui conglomerat financiar, dau dovadă de un puternic simț al afacerilor și susțin modelul său operațional distinctiv, a afirmat compania, adăugând că rămâne bine poziționată pentru viitor.

Berkshire Hathaway a anunțat, de asemenea, schimbări în operațiunile sale de asigurări și non-asigurări și l-a numit pe Michael O’Sullivan în funcția de consilier general, ceea ce marchează înființarea unei noi poziții în cadrul companiei.

Cu toate acestea, multe dintre afacerile care nu au legătură cu asigurările – inclusiv produsele industriale, produsele din domeniul construcțiilor, BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Pilot și McLane – vor rămâne sub supravegherea directă a lui Abel odată ce acesta va prelua funcția de director general.

Combs va conduce noul proiect al JPMorgan

La JPMorgan, Combs va colabora cu diviziile Commercial & Investment Bank și Asset & Wealth Management ale firmei pentru a urmări oportunități care acoperă clienți de pe piața medie și mari companii din domeniile apărării, aerospațial, sănătate și energie, a anunțat banca americană.

La începutul acestui an, gigantul de pe Wall Street a lansat Security and Resiliency Initiative (SRI), un plan de 1,5 trilioane de dolari, pe o perioadă de zece ani, pentru a sprijini industriile considerate vitale pentru securitatea și reziliența economică a SUA.

Ca parte a programului, banca a precizat că va aloca până la 10 miliarde de dolari în investiții directe de capital și capital de risc pentru a ajuta anumite companii americane să-și extindă creșterea, să stimuleze inovarea și să accelereze producția strategică.

Separat, JPMorgan Chase a anunțat că a înființat un consiliu consultativ extern format din lideri din sectorul public și privat pentru a ajuta la coordonarea inițiativei Security and Resiliency a băncii.

Consiliul va fi prezidat de Jamie Dimon, CEO al JPMorgan, și va include membri precum Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Michael Dell, CEO al Dell Technologies, și Condoleezza Rice, fost secretar de stat al SUA. Combs va face și el parte din acest consiliu consultativ.

„JPMorgan a reunit un grup de experți de top din domeniul guvernamental, al apărării, al tehnologiei și al industriei pentru consiliul său consultativ SRI, care ar trebui să înțeleagă bine interacțiunea dintre politica din Washington, D.C., contractanții guvernamentali și corporațiile americane”, a mai comentat Michael Ashley Schulman.

Combs, care a făcut parte anterior din consiliul de administrație al JPMorgan, se va alătura băncii în ianuarie și îi va raporta direct lui Dimon.

Combs a fost recrutat de Buffett dintr-un mic fond speculativ pentru a se alătura Berkshire, în 2010.

Împreună cu Ted Weschler, Combs a contribuit la gestionarea portofoliului masiv de investiții al Berkshire, în special a participației sale de succes la gigantul din domeniul tehnologiei Apple, potrivit Axios.