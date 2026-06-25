Seismele din Venezuela: De ce cutremurul de 7,5 a fost de aproape trei ori mai puternic decât cel de 7,2 / Explicațiile experților

Venezuela a fost lovită de un cutremur de magnitudine 7,2, urmat la 39 de secunde de un altul de 7,5, care a fost de fapt de aproape 3 ori mai puternic, notează specialiștii. Ei subliniază că, în ciuda diferenței de doar 0,3, este vorba despre o scară logaritmică.

„Un cutremur de 7,5 nu pare mult mai mare decât unul de 7,2, dar, de fapt, este de două ori mai mare”, a declarat pentru CNN Adam Pascale, expert în seismologie la Institutul de Cercetări Seismologice din Australia. Iar energia este de aproape trei ori mai mare. Expertul explică și de ce se întâmplă asta.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), cunoscut pentru datele pe care le oferă privind cutremurele din toată lumea, arată și el care sunt diferențele dintre cele două cutremure și le explică.

Cel mai recent bilanț al autorităților din Venezuela arată că cel puțin 164 de persoane au murit și aproape 1.000 au fost rănite în urma seismelor puternice. De asemenea, sunt peste 10.000 de dispăruți

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a spus că autoritățile mobilizează echipe de salvare din alte părți ale țării către zona La Guaira, cea mai grav afectată, situată la nord de capitala Caracas. „Zeci de clădiri s-au prăbușit acolo… și în prezent desfășurăm operațiuni intensive de salvare pentru a salva vieți”, a spus Rodríguez.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), cunoscut pentru datele pe care le oferă privind cutremurele din toată lumea, are pe site și un calculator care arată care sunt diferențele dintre cutremurele de diferite intensități.

Acesta arată că, deși diferența de magnitudine este de doar 0,3, un cutremur de 7,5 este de două ori mai mare decât unul de 7,2.

Un expert în cutremure a spus și el pentru CNN că al doilea dintre cele două seisme puternice care au lovit Venezuela miercuri a fost de două ori mai mare decât primul.

„Un cutremur de 7,5 nu pare mult mai mare decât unul de 7,2, dar, de fapt, este de două ori mai mare datorită modului în care funcționează scara de măsură”, a declarat pentru CNN Adam Pascale, expert în seismologie la Institutul de Cercetări Seismologice din Australia.

Al doilea cutremur, de aproape trei ori mai puternic

Al doilea cutremur din Venezuela a fost de 2,8 ori mai puternic decât primul, aici fiind vorba despre eliberarea de energie.

Întrucât energia sau forța este cea care dărâmă clădirile, aceasta este, de fapt, comparația cea mai importantă, explică USGS.

De exemplu, notează serviciul american de geologie, un cutremur de magnitudine 8,7 eliberează de 23.000 de ori mai multă energie decât unul de 5,8.

Acest lucru explică de ce cutremurele mari sunt mult mai devastatoare decât cele mici. Diferențele de amplitudine („mărime”) sunt destul de mari, dar diferențele de energie („putere”) sunt uriașe.

Valorile amplitudinii sunt mai clare și puțin mai ușor de explicat, motiv pentru care sunt folosite mai des în publicații. Însă energia este cea care provoacă pagubele, mai subliniază Serviciul Geologic al Statelor Unite.

Marele cutremur din România din 1977 a fost de 7,4, ceea ce înseamnă că cel din Venezuela de acum, de 7,5, a fost de 1,25 ori mai mare și de 1,4 ori mai puternic.

Ultima dată când Venezuela a fost lovită de un seism mai puternic a fost pe 29 octombrie 1900, când a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 7,7 în Caracas, potrivit USGS. Din 1900 și până acum au avut loc cinci cutremure cu magnitudine mai mare de 7 în nordul Venezuelei sau în apropierea coastei.