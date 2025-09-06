Ce documentare se văd la Astra Film Festival 2025. Prețurile biletelor și o noutate anunțată de organizatori

Selecția oficială a Astra Film Festival 2025, organizat la Sibiu între 17 și 26 octombrie, include peste 70 de documentare din toată lumea, dintre care 65 sunt premiere mondiale, internaționale, europene sau naționale, au anunțat organizatorii.

Filmele concurează în cinci secțiuni competiționale – România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și, noutatea ediției, DocShorts – și au fost grupate în nouă secțiuni tematice: „Femeie/Mamă – Cu ce preț?”, „#Occident – o privire critică”, „Fețele dictaturii”, „Pe ambele părți ale baricadei sângeroase”, „Criza masculinității”, „Arta – ca unealtă de autoexplorare și vindecare”, „Noul val al extremei drepte”, „Cum devii adult, cum devii părinte?” și „Când presa devine fabrică de știri false”.

„Extinsă la nouă zile, incluzând două weekenduri, ediția din acest an este una-record”, transmit organizatorii. „Două treimi din filme vor putea fi vizionate online, pe tot teritoriul României, timp de două săptămâni, imediat după Gala de premiere.”

Festivalul continuă și cu programul Astra Film Junior, „cel mai complex program de educație prin film documentar” și cu programul dedicat industriei de film documentar, realizat în parteneriat cu Ex Oriente.

Selecția completă a filmelor este disponibilă aici. Abonamentele pot fi cumpărate deja în regim early bird de aici.

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival, este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. AFF, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.