SelfPay accelerează extinderea rețelei naționale și lansează Programul de Tranziție Rapidă pentru retaileri: 277 de locații noi în mai 2026 și o creștere de 15% a volumului tranzacțiilor

În contextul unei creșteri accelerate a cererii pentru servicii de plată self-service, SelfPay, liderul pieței de Stații de Plată self-service din România, a deschis 277 de locații noi în prima jumătate a lunii mai 2026 și a înregistrat o creștere de 15% a volumului zilnic al tranzacțiilor la nivel național.

Totodată, SelfPay anunță lansarea Programului de Tranziție Rapidă, dedicat retailerilor și magazinelor de proximitate care doresc să integreze servicii de plată în propriile locații și să beneficieze de trafic suplimentar și venituri recurente.

„Vedem o accelerare clară a cererii din partea partenerilor din retail. Prin Programul de Tranziție Rapidă oferim comercianților acces la o platformă completă, cu peste 300 de servicii disponibile, fără investiție inițială și cu un sistem de comisionare atractiv pentru tranzacțiile realizate în locație. Opțional, terminalele pot fi echipate și cu POS bancar pentru acceptarea plăților cu cardul, completând astfel nevoile moderne de plată ale consumatorilor. Magazinele de proximitate devin puncte esențiale pentru comunitățile locale și atrag categorii noi de consumatori”, a declarat Cătălin Udrea, National Sales Manager SelfPay.

Ce primesc retailerii prin Programul de Tranziție Rapidă

Acces la o platformă cu peste 300 de servicii disponibile (plata facturilor, taxe și impozite, reîncărcări electronice, rovinietă, loterie, depuneri cash pe card și alte servicii esențiale);

Comision pentru fiecare tranzacție efectuată la terminal;

Trafic suplimentar și fidelizarea clienților din comunitatea locală.

Cum pot aplica retailerii

Comercianții interesați pot solicita instalarea unui terminal SelfPay prin următoarele metode:

Website: www.selfpay.ro/contact/

Telefon: 021 529 71 01

E-mail: contact@selfpay.ro

Echipa SelfPay analizează solicitările și revine cu o propunere comercială în maximum 48 de ore lucrătoare.

Despre SelfPay

SelfPay operează cea mai extinsă rețea de Stații de Plată self-service din România, cu peste 13.000 de terminale active în peste 3.000 de localități la nivel național. Prin rețeaua fizică și aplicația mobilă SelfPay Now, compania oferă acces la peste 300 de servicii, inclusiv plata facturilor de utilități, taxe și impozite, depuneri de numerar pe card, plata ratelor, reîncărcări telefonice, rovinietă, loterie, eliberare documente și alte servicii esențiale.

Prin combinația dintre cea mai extinsă rețea de Stații de Plată din România și aplicația mobilă SelfPay Now, compania oferă soluții accesibile pentru utilizatori cu niveluri diferite de digitalizare, contribuind la reducerea barierelor de acces la servicii financiare și servicii esențiale de zi cu zi.

Articol susținut de SelfPay