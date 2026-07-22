Selly a intrat în ANAT, care îl ironiza chiar anul trecut prin președintele de atunci

Andrei Șelaru (Selly) a intrat în Asociația Națională a Agențiilor de Turism prin Valiza.ro, agenție la care este asociat și care a fost anunțată în premieră de Profit.ro, și va coordona noul grup de lucru al organizației dedicat turismului de experiență, evenimentelor și festivalurilor. Organizația îl ironiza chiar anul trecut, prin președintele de atunci.

Valiza.ro, agenție printre ai cărei asociați se află Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a devenit membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

Intrarea agenției în ANAT are loc în contextul lansării Nibiru, proiect de dezvoltare turistică prin care Selly încearcă să atragă public pe litoral prin evenimente, experiențe și activități care completează oferta tradițională de cazare, soare și plajă.

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