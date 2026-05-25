Semifinala Chefi la cuțite sezonul 17. Cu o zi înainte de marea finală Chefi la cuțite, Antena 1 anunță că a pregătit o „premieră istorică”. Un nou jurat apare în această seară

Antena 1 va difuza luni seară ultima semifinală Chefi la cuțite sezonul 17 cu o jurizare eveniment.

Potrivit postului de televiziune, în premieră istorică la Chefi la Cuțite, în această seară, de la 20.30, un chef cu 3 stele Michelin va veni să jurizeze în emisiune, doar pentru această seară.

Este vorba de italianul Mauro Uliassi, cel care era restaurantul care îi poartă nume, restaurant care este prezent constant în în topul celor mai bune restaurante din lume (The World’s 50 Best Restaurants), în 2022 ocupând locul 12. Numit Chef-ului Anului de mai multe ori în Italia, Uliassi a fost totodată votat de mai multe ori în topul The Best Chef Awards, platforma gastronomică globală de elită.

În vârstă de 68 de ani, Uliassi a deschis restaurantul Uliassi Cucina di Mare fix acum 36 de ani, pe 27 mai 1990, în localitatea Senigallia de la Marea Adriatică, nu departe de orașul Ancona.

În această seară, 10 semifinaliști se vor bate pentru locurile din Marea Finală a sezonului 17 Chefi la cuțite, după ce în ediția de miercurea trecută, cei trei concurenți în tunici bej, Radu Beleț, Alex Szabo și Ștefan Turian din echipa lui Chef Popescu au obținut victoria la ultimul battle al sezonului și au devenit astfel primii semifinaliști.

Finala Chefi la cuțite sezonul 17 are loc marți seara

Ulterior, proba individuală eliminatorie a decis și restul semifinaliștilor: Chef Richard este reprezentat de Alex Dodoaia, cuțitul său de aur, Andreea Nedelcu, Samuel Cernea și Sabina Șopterean, Chef Orlando îi are în această etapă pe Pita Said și Vladimir Popa, iar Chef Sautner a intrat doar cu o concurentă în Semifinală, Marina Luca, cuțitul său de aur.

Urmează așadar, în această seară duelul ultimilor 10 concurenți.

Marea finală Chefi la cuțite sezonul 17 va fi difuzată marți de Antena 1.