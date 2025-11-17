Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, stânga, și comandantul forțelor armate, generalul Oleksandr Sîrskîi, dreapta, ascultă un briefing privind operațiunile defensive din sectorul Dobropillia, pe 4 noiembrie 2025, lângă Pokrovsk, Donețk, Ucraina. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Serhii Sternenko, un cunoscut activist și voluntar ucrainean, a lansat luni, 17 noiembrie, critici puternice la adresa conducerii militare și politice a Ucrainei, avertizând că „ne îndreptăm spre un dezastru de amploare strategică, care ar putea duce la pierderea statalității”, scrie The Kyiv Independent.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, însoțit de capturi de ecran ale unei postări critice pe Facebook care aparține unui jurnalist ucrainean, Sternenko a subliniat că a păstra tăcerea cu privire la problemele legate de abordarea militară și politică a Ucrainei în ceea ce privește apărarea țării „este o crimă”.

„Defensiva noastră se destramă. În condiții de tăcere uimitoare în această privință”, a afirmat Sternenko, care colaborează îndeaproape cu diverse unități militare pentru a le furniza necesarul imediat, cum ar fi drone.

Avertismentul lui Sternenko vine în contextul în care trupele ruse străpung apărarea ucraineană în mai multe sectoare fierbinți ale frontului, inclusiv la Pokrovsk, un centru militar cheie pentru aprovizionarea armatei ucrainene situat în regiunea estică Donețk, și în apropierea localității Huliaipole, din regiunea sud-estică Zaporojie.

Numai în acest an, Rusia a reușit să deschidă brusc noi fronturi în zone care odată erau departe de desfășurarea luptelor, cum ar fi regiunile Dnipropetrovsk și Sumî, ceea ce a ridicat o serie de îngrijorări cu privire la capacitatea Ucrainei de a pregăti și construi fortificații – și de a învăța din repetarea greșelilor.

Fără schimbări semnificative atât în conducerea militară, cât și în cea politică, posibilitatea ca tancurile rusești să ajungă ipotetic în orașe precum Dnipro și Zaporojie este „doar o chestiune de timp”, a avertizat Sternenko.

Dnipro este un important centru logistic pentru armata ucraineană, situat la peste 110 kilometri (aproximativ 70 de mile) de zonele în care se dau lupte, în timp ce Zaporojie se află la doar aproximativ 30 de kilometri (19 mile) distanță.

Sternenko nu a dat detalii despre problemele la care se referă și nici nu a sugerat soluții pentru conducerea militară sau politică a țării. Nici leadership-ul militar, nici cel politic nu au reacționat imediat. Publicația de la Kiev menționează că l-a contactat pe Sternenko pentru detalii suplimentare, dar acesta a refuzat să facă un comentariu imediat.

În mesajul lui, Sternenko a atașat capturi de ecran din postarea de pe Facebook a cunoscutei reporterițe de război ucrainene Anna Kaliuzhna, în care aceasta critica alocarea resurselor umane limitate de către conducerea militară ucraineană, în special costul „măririi trupelor de asalt în detrimentul epuizării brigăzilor”.