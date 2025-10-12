Semnal important din Hamas privind Fâșia Gaza: „Este o chestiune rezolvată”

Hamas nu va participa la guvernarea Fâșiei Gaza după război, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul grupării, cu o zi înainte de summit-ul dedicat teritoriului palestinian, care va reuni în Egipt aproximativ douăzeci de lideri în jurul lui Donald Trump.

Vineri a intrat în vigoare un armistițiu după doi ani de război între Israel și Hamas în Fâșia Gaza, bazat pe planul în 20 de puncte al președintelui american, care prevede dezarmarea Hamas și exclude orice rol al mișcării islamiste în guvernarea viitoare a teritoriului palestinian.

„Pentru Hamas, guvernarea Fâșiei Gaza este o chestiune rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziție, ceea ce înseamnă că a renunțat la controlul asupra Fâșiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societății palestiniene”, a declarat pentru France Presse această sursă apropiată echipei de negociatori ai Hamas, sub acoperirea anonimatului.

„Depunerea armelor este exclusă și ne-negociabilă”

În timp ce conducerea Hamas a fost în trecut divizată cu privire la chestiuni cheie, în special în ceea ce privește administrarea viitoare a Gazei, există consens în ce privește refuzul e a se dezarma.

„Hamas acceptă o armistițiu pe termen lung și ca armele sale să nu fie utilizate deloc în această perioadă, cu excepția cazului unui atac israelian împotriva Gazei”, a declarat această sursă.

„Propusa depunere a armelor propusă este exclusă și nu este negociabilă”, a declarat sâmbătă pentru AFP un responsabil Hamas sub acoperirea anonimatului.

Prima clauză a planului Trump prevede ca Fâșia Gaza, unde mișcarea islamistă a preluat puterea în 2007, să devină „o zonă deradicalizată și eliberată de terorism, care nu va reprezenta o amenințare pentru vecinii săi”.

Planul prevede, de asemenea, că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza și că infrastructura sa militară și arsenalul său vor fi distruse.

Comitet de tranziție „tehnocratic și apolitic”

În timpul unei faze de tranziție, un comitet palestinian „tehnocratic și apolitic” va fi însărcinat cu gestionarea serviciilor publice.

Sursa apropiată negociatorilor a indicat că această echipă a solicitat Egiptului, una dintre țările mediatoare, să convoace o reuniune înainte de sfârșitul săptămânii viitoare pentru a ajunge la un acord cu privire la componența acestui comitet și a adăugat că lista de nume era „aproape gata”.

„Hamas, împreună cu celelalte facțiuni, a propus 40 de nume. Nu există absolut niciun veto asupra acestora și niciunul dintre ei nu aparține Hamas”, a adăugat sursa.