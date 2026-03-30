„Semnalele” trimise de aliații Kievului și oferta făcută Rusiei de Ucraina în plină criză a petrolului provocată de războiul din Iran

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat luni Rusia să accepte o încetare reciprocă a atacurilor asupra instalațiilor energetice, pentru a contribui la atenuarea crizei mondiale a petrolului declanșate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP și Reuters.

„Dacă Rusia este dispusă să înceteze atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene, noi nu vom riposta împotriva sectorului lor energetic”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Unii dintre aliații Ucrainei au transmis Kievului „semnale” cu privire la posibilitatea reducerii atacurilor de la distanță asupra sectorului petrolier rus, a mai spus liderul ucrainean, în cadrul unei discuții pe WhatsApp cu jurnaliștii internaționali, scrie Reuters.

Zelenski se află în Orientul Mijlociu, unde spune că a semnat acorduri „istorice” în materie de cooperare în domeniul securității și al apărării aeriene, încheiate cu țările din Golf în timpul vizitei sale în această regiune.

„Sunt acorduri istorice” privind „cooperarea strategică în domeniul tehnologiei militare”, a declarat el jurnaliștilor, printre care și AFP, după ce a vizitat Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania.

„Ucraina nu a mai avut până acum astfel de acorduri în această regiune”, a subliniat el.

În cadrul documentelor semnate, potrivit acestuia, pe o perioadă de zece ani, Ucraina intenționează, în special, să-și deschidă la export interceptorii care permit distrugerea dronelor de concepție iraniană Shahed, a adăugat Zelenski.

„Este vorba despre exporturi, despre deschiderea exporturilor, dar despre o deschidere corectă”, în condițiile în care „experiența noastră nu se vinde pe nimic, iar ceea ce se vinde de fapt partenerilor este un sistem” de apărare aeriană anti-Shahed și „nu doar interceptori”, a subliniat Zelenski.

În schimb, Kievul, care se luptă de patru ani împotriva invaziei ruse, este interesat de mijloace de distrugere a rachetelor „balistice”, foarte greu de doborât, și de sprijin în sectorul „energetic”, rețeaua sa fiind devastată de loviturile sistematice ale Rusiei, potrivit lui Zelenski.