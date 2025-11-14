Senator ales pe listele SOS, suspectat că a furat un ruscac din recepția unui hotel

Un senator ales pe listele SOS România, Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, face obiectul unui dosar penal pentru furt, după ce a luat un rucsac lăsat în recepția unui hotel din Piatra-Neamț, au confirmat surse din poliție pentru HotNews.ro.

Potrivit IPJ Neamț, polițiștii au fost sesizați pe 14 noiembrie prin apel la 112 cu privire la dispariția unui rucsac din incinta unei unități de cazare.

„Polițiștii au verificat aspectele semnalate, rucsacul fiind identificat și predat persoanei în cauză. Documentele întocmite vor fi înaintate unității de parchet competente”, a transmis instituția.

Conform News.ro, rucsacul conținea o tabletă și 1.500 de lei și fusese uitat de un bărbat în zona recepției.

După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana senatorului Daniel-Paul-Romeo Gheorghe.

Acesta a fost găsit ulterior, iar rucsacul a fost descoperit în portbagajul autoturismului cu care se deplasa. A fost deschis dosar penal pentru furt.

Păgubitul, un tânăr care strânsese banii pentru o petrecere, a primit înapoi atât suma de 1.500 de lei, cât și tableta iPad, potrivit Antena 3 CNN.

Senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a spus că a luat „din greșeală” rucsacul plin cu bani

Când a fost întrebat de ce a luat ghiozdanul, Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a precizat că l-a luat „din greșeală”, au mai precizat sursele Antena 3 CNN.

El a fost ales pe listele partidului condus de Diana Șoșoacă, S.O.S. România. La scurt timp de la alegerea sa, în februarie, senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe și-a dat demisia din partid.

În iunie, el și-a anunțat afilierea la grupul parlamentar al PSD, fără să intre și în partid, însă, conform site-ului Senatului.

Senatorul cu cele mai multe absențe

Daniel Paul Romeo Gheorghe este senatorul care a strâns în primele cinci luni ale anului cele mai multe absențe nemotivate, conform datelor obținute de HotNews.ro.

În primele cinci luni ale anului, el a strâns cinci absențe: trei în luna martie și două în luna mai.