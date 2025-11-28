Senatorul Petrișor Peiu intră în conducerea AUR și preia funcția pe care în trecut o avea Claudiu Târziu. Au fost aleși și 14 noi vicepreședinți

Partidul AUR și-a ales, printr-un vot online, noua conducere, excepție făcând președintele partidului, care va fi votat la finalul săptămânii. Senatorul Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR.

Petrișor Peiu este și liderul senatorilor AUR și este un comunicator important al partidului, fiind cel care organizează conferințe de presă săptămânale la Parlament pe teme de actualitate. Peiu îi ia astfel locul lui Claudiu Târziu, care a demisionat din partid când deținea funcția preluată acum de Petrișor Peiu.

Odată cu Peiu, au fost aleși 14 noi vicepreședinți, a anunțat AUR:

Adrian Axinia – europarlamentar AUR;

Răzvan Biro – deputat și președintele Tineretului AUR;

Ramona Bruynseels – deputată AUR;

Mihai Enache – deputat AUR, fost candidat al partidului la București la alegerile locale din 2024;

Andrei Gușă – deputat ales pe listele SOS România, dar trecut la AUR din septembrie 2025;

Ramona Lovin – deputată AUR;

Mugur Mihăescu – deputat AUR;

Dumitrina Mitrea – deputată AUR;

Sorin Muncaciu – deputat AUR;

Valeriu Munteanu – deputat AUR;

Gianina Șerban – deputată AUR;

Dan Tanasă – deputat AUR, care recent îndemna românii să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa;

Georgiana Teodorescu – europarlamentară AUR;

Nicolae Vlahu – senator AUR

George Simion vrea un nou mandat de președinte AUR

Actualul președinte al AUR, George Simion, este unicul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea partidului, conform surselor HotNews din partid. Congresul, care practic îi va da lui Simion un nou mandat în fruntea AUR, va avea loc în 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Prin candidatura unică înregistrată de George Simion, AUR se alătura PSD și PNL. Social-democrații și liberalii au avut, de asemenea, câte un unic candidat la cele mai recente congrese. În iulie, Ilie Bolojan a fost singurul candidat pentru șefia PNL, iar, mai recent, chiar în noiembrie, Sorin Grindeanu a fost singurul candidat pentru președinția PSD.