Senatul a adoptat prelungirea până în 2035 a interdiciție utilizării serviiilor software din Rusia de către autoritățile publice

Preşedintele Senatului, Mircxea Abrudean, a anunțat luni că a fost adoptată prelungirea interdicţiei de achiziţie, instalare şi utilizare a produselor şi serviciilor software ruseşti în instituţiile publice până la 31 decembrie 2035.

Abrudean apreciază că decizia este „critică”, pentru că războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă se poartă la fel de violent şi în spaţiul cibernetic, conform News.ro.

„Un pas important pentru securitatea cibernetică a României. Am adoptat astăzi în Plenul Senatului o măsură esenţială pentru siguranţa naţională: prelungirea interdicţiei de achiziţie, instalare şi utilizare a produselor şi serviciilor software ruseşti în instituţiile publice până la 31 decembrie 2035. Proiectul iniţiat de deputatul Sebastian Burduja protejează infrastructura informatică a statului român în faţa riscurilor de securitate cibernetică şi asigură continuitatea cadrului de protecţie înainte de expirarea termenului iniţial care era 31 decembrie 2026”, a transmis Abrudean.

„România nu îşi poate permite vulnerabilităţi tehnologice sau breşe de securitate în infrastructura critică. Securitatea naţională nu este negociabilă, iar România trebuie să rămână ferm ancorată alături de partenerii săi din NATO şi Uniunea Europeană în combaterea tuturor formelor de agresiune hibridă”, a mai transmis Abrudean.

Legea merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Soft de criminalistică digitală dezvoltat de o firmă paravan din Rusia, folosit de DNA, DIICOT și polițiile din UE

Acestă măsură vine în urma unei investigaţii publicate în septembrie de Politico, conform căreia compania Oxygen, cu sediul în Virginia (SUA) – pe care Departamentul de Justiţie al SUA a acuzat-o că este deţinută şi operată în secret din Rusia – a participat la proiecte susţinute de UE privind probele digitale şi a furnizat ulterior tehnologie agenţiilor europene de aplicare a legii.

Printre alte ţări europene care au achiziţionat serviciile Oxygen Forensics se numără Germania, Spania, Italia, Polonia şi Ungaria. Agenţiile de poliţie din aceste ţări nu au răspuns la solicitarea publicației de la Bruxelles de a face comentarii.

Procurorii americani susţin că proprietarii ruşi ai Oxygen şi-au ascuns controlul asupra companiei după invazia pe scară largă a Ucrainei şi că tehnologia acesteia a continuat să fie dezvoltată şi gestionată în Rusia. Departamentul de Justiţie nu susţine că software-ul conţine vreun cod malicios sau că a fost utilizat pentru a accesa fără autorizaţie sistemele sau datele clienţilor, precizează Politico.

FOTO: © Roman Stavila | Dreamstime.com