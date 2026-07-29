Senatul, convocat într-o nouă sesiune extraordinară. Miza: Jalonul PNRR de 1 miliard de euro

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat miercuri seară convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Senatului, în perioada 4-6 august, pentru adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, un jalon din PNRR estimat la aproximativ 1 miliard de euro.

Totodată, senatorii se vor reuni din nou în plen joi, 30 iulie.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că a convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, care se va desfășura în perioada 4-6 august.

„În această seară, am convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității — jalon esențial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro”, a scris Abrudean pe Facebook.

Potrivit acestuia, Senatul se va reuni din nou în plen joi, de la ora 16.00, pentru a vota proiectele aflate pe ordinea de zi, inclusiv cele privind jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată.

Surse politice au declarat pentru HotNews că plenul Senatului este programat și pentru data de 5 august.

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