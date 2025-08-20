Senatul se reunește miercuri în sesiune extraordinară pentru un proiect privind pensiile speciale / De ce ar putea fi respinsă propunerea aprobată deja de Camera Deputaților

Senatul se reuneşte, miercuri, de la ora 12:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând două proiecte de aprobare a unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, dar şi dezbaterea şi votul asupra propunerii legislative privind pensiile de serviciu.

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanţe de urgenţă şi anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale şi OUG 40/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, potrivit Agerpres.

Pe ordinea de zi a plenului Senatului se mai află propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care va fi dezbătută şi supusă votului, sub rezerva depunerii raportului.

Acest proiect a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor până în 2045, până la 65 de ani.

Proiectul trebuie respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraţilor iniţiat de Guvern.

Începând cu ora 10:00, Comisia de muncă se va reuni pentru a da un raport pe acest proiect de lege.

Proiectul privind pensiile magistraților – depus în aprilie de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian – prevedea creșterea vârstei de pensionare a magistraților până în 2045, când va ajunge, treptat, la 65 de ani.

Înainte să fie votat de Camera Deputaților, în 23 aprilie (259 dintre deputați au votat „pentru”, 25 s-au abținut, un deputat a votat „împotrivă” și altul a refuzat să voteze), proiectul a fost modificat astfel încât magistrații să se pensioneze doar la 65 de ani începând cu 2026, fiind eliminat planul de creștere treptată a vârstei.

Premierul Bolojan a discutat cu magistrații despre pensii

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu procurorul general al României, Alex Florența, după ce luni a avut o întâlnire cu reprezentanții magistraților ca să dezbată reforma pensiilor speciale.

„Printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor”, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.

Luni, premierul Bolojan i-a primit la Guvern pe reprezentanții asociațiilor de magistrați cărora le-a transmis că proiectul de reformă a pensiilor magistraților „ține cont și de echitate socială, normalitate și eficiență”, potrivit Guvernului. Schimbarea va fi inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale.

Ce prevede reforma pensiilor speciale

Proiectul care prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani a fost pus în dezbatere publică la finalul săptămânii trecute.

Pe lângă majorarea vârstei de pensionare, proiectul prevede și modificări în ceea ce privește cuantumul pensiei – care nu va putea să depășească 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării. Totuși, judecătorii CCR nu vor fi afectați de această reformă pentru că pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Proiectul prevede și că este nevoie de o „nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați”. Astfel că, se va adăuga, anual, o perioadă suplimentară de 1 an și jumătate până în anul 2036.

Proiectul prevede și o serie de „norme tranzitorii” referitoare la menținerea deciziilor de pensionare la fel pentru magistrații care vor îndeplini condițiile de pensionare până în 1 octombrie 2025: „Data intrării în vigoare a acestei legi”, conform proiectului.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat din 29 iulie că Guvernul pregătește un proiect pentru reforma pensiilor speciale. El a spus atunci că o treime din magistrați ies în prezent la pensie la 47-49 de ani, iar o pensie medie este de 5.000 de euro: „Ani de zile pensiile au fost mai mari decât salariile”, a spus premierul într-o conferință de presă.

Măsurile anunțate în 29 iulie de Ilie Bolojan se regăsesc în proiectul de lege publicat joi de Ministerul Muncii: creșterea vârstei de pensionare, a anilor de vechime și plafonarea pensiei la cel mult 70% din ultimul salariu net.

„E aberant ca pensia pe care o ia magistratul să fie cât salariul. Am pierdut calitatea actului de justiție prin acest lucru”, a reacționat, la o zi distanță, și președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni.