Reforma pensiilor magistraților, discutată de premierul Ilie Bolojan și procurorul general Alex Florența. Ce s-a analizat

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu procurorul general al României, Alex Florența, după ce luni a avut o întâlnire cu reprezentanții magistraților ca să dezbată reforma pensiilor speciale.

„Printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor”, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.

În timpul întâlnirii de la Palatul Victoria, cei doi au discutat și „despre necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor”.

Luni, premierul Bolojan i-a primit la Guvern pe reprezentanții asociațiilor de magistrați cărora le-a transmis că proiectul de reformă a pensiilor magistraților „ține cont și de echitate socială, normalitate și eficiență”, potrivit Guvernului. Schimbarea va fi inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale.

Ce prevede reforma pensiilor speciale

Proiectul care prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani a fost pus în dezbatere publică la finalul săptămânii trecute.

Pe lângă majorarea vârstei de pensionare, proiectul prevede și modificări în ceea ce privește cuantumul pensiei – care nu va putea să depășească 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării. Totuși, judecătorii CCR nu vor fi afectați de această reformă pentru că pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Proiectul prevede și că este nevoie de o „nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați”. Astfel că, se va adăuga, anual, o perioadă suplimentară de 1 an și jumătate până în anul 2036.

Proiectul prevede și o serie de „norme tranzitorii” referitoare la menținerea deciziilor de pensionare la fel pentru magistrații care vor îndeplini condițiile de pensionare până în 1 octombrie 2025: „Data intrării în vigoare a acestei legi”, conform proiectului.

Ce spunea Nicușor Dan despre Alex Florența

La o conferință de presă care a avut loc pe 14 iulie, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă este mulțumit de activitatea DNA, condus de procurorul șef Marius Voineag și de activitatea Parchetului General, condus de procurorul general Alex Florența.

„Nu sunt mulțumit. Am spus asta de mai multe ori, nici de DNA, nici de Parchetul General. Pentru că, în opinia mea, nu există un management care să facă o ierarhie a activității Parchetului pe tipuri de infracțiuni și o alocare de resurse care să fie corespunzătoare”, a răspuns președintele.

Cât despre schimbarea celor doi magistrați din funcție, șeful statului a spus că nu va forța demiterea lor înainte de finalizarea mandatelor.

„Pentru momentul în care o să fie discuția despre noi șefi ai Parchetelor, analiza va fi foarte serioasă. (…) Așa cum am spus, imediat după ce Guvernul s-a format, am început să am discuții despre zona de justiție cu oameni din justiție. Dar ele vor continua”, a adăugat Nicușor Dan.