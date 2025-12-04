Campanie masivă de retragere a unor senzori de glicemie după mai multe decese la persoane diabetice

O amplă campanie de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în curs de desfășurare în 17 țări, printre care Franța și Statele Unite, după identificarea unei defecțiuni care ar putea fi legată de șapte decese, potrivit unui comunicat transmis miercuri de compania farmaceutică Abbott către AFP, citată de Agerpres.

Această operațiune vizează „anumiți senzori FreeStyle Libre 3 și FreeStyle Libre 3 Plus” utilizați de pacienții diabetici, a precizat un reprezentant al companiei în același comunicat, explicând că „testele interne au stabilit că unii dintre acești senzori ar putea furniza măsurători incorecte ale glicemiei scăzute”.

Compania Abbott a declarat că a primit până în prezent rapoarte care menționează șapte decese și 736 de incidente grave care ar putea fi legate de această defecțiune.

Utilizate în gestionarea diabetului, senzorii de glicemie monitorizează în mod continuu nivelul glucozei, ajutând astfel pacienții să prevină riscul de hipoglicemie și de hiperglicemie, care, dacă nu sunt tratate, pot provoca intrarea în comă sau chiar decesul.

Dispozitivele defecte sunt legate de o singură linie de producție, a precizat compania Abbott, care a alertat autoritățile sanitare din țările în care acestea au fost comercializate și a inițiat o acțiune de retragere a lor de pe piață.

Numai în Statele Unite, aproximativ 3 milioane de senzori defectuoși ar fi fost distribuiți, estimează compania Abbott.

Celelalte țări afectate sunt Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveția și Marea Britanie.