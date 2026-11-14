„Separarea de PSD este definitivă”. PNL Iași anunță proceduri pentru revocarea viceprimarului PSD din municipiu

PNL Iași a anunțat sâmbătă că va depune un proiect de hotărâre pentru schimbarea viceprimarului Roxana Necula, după o decizie luată în acest sens, în unanimitate, de Biroul Politic Județean al liberalilor.

Biroul Politic Județean al PNL Iași a decis, de asemenea, încetarea definitivă a colaborării politice cu PSD la nivelul municipiului Iași, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de organizația liberală.

„PNL Iași încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iași. Este o decizie unanimă, fermă și fără echivoc. Nu putem construi la nivel național o alternativă la PSD, iar la Iași să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcție. Nu putem fi adversarii PSD la București și partenerii săi politici la Iași”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași.

Social-democrata Roxana Necula a fost aleasă viceprimar la Iași în 16 decembrie 2024, alături de liberalul Daniel Juravle – care ocupase funcția și în 2020-2024. Majoritatea a fost asigurată atunci de consilierii PNL, PSD și PMP, iar pentru cei doi viceprimari au votat și cei trei reprezentanți ai AUR, potrivit News.ro.

„Separarea de PSD este definitivă”

Muraru a spus că procedurile pentru schimbarea viceprimarului PSD Roxana Necula vor fi inițiate „imediat”, prin depunerea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Iași, și că „nu mai există nicio justificare politică pentru menținerea acestei formule de colaborare”.

„Separarea de PSD este definitivă. În același timp, vom susține în Consiliul Local orice proiect bun pentru Iași, indiferent cine îl propune. Nu vom confunda opoziția politică cu blocarea administrației. Interesul ieșenilor va rămâne întotdeauna mai important decât interesele de partid”, a mai declarat Alexandru Muraru.