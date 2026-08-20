Serbia a cerut ajutor Rusiei pentru a stinge incendiile de vegetație

Serbia a cerut și a primit asistență din partea Rusiei pentru combaterea incendiilor de vegetație, întrucât Uniunea Europeană nu are disponibile avioane de stingere a incendiilor, a afirmat Ministerul sârb de Interne.

Un avion rusesc de stingere a incendiilor IL-76P a aterizat miercuri seară în Serbia pe aeroportul din orașul sudic Niș și joi a fost desfășurat pentru a combate un incendiu de vegetație care continuă de mai multe săptămâni în rezervația naturală protejată Deliblațka Pescara, relatează agențiile Reuters și Agerpres.

Serbia se confruntă cu multiple incendii de vegetație, un fum dens generat de acestea ajungând săptămâna aceasta până deasupra capitalei bulgare Sofia.

Serbia nu este membră a UE, dar are acces la ajutorul european de urgență din cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE. În baza acestui mecanism, Serbia a trimis vara aceasta un elicopter de stingere a incendiilor și o echipă specializată pentru a ajuta Spania să combată incendiile de vegetație, dar acum nu poate beneficia la rândul ei de ajutorul european întrucât incendiile din Europa au copleșit resursele UE.

„Întrucât nu există avioane de stingere a incendiilor de această capacitate disponibile în UE (…), avioanele rusești care sosesc ne vor consolida semnificativ capacitățile de combatere a incendiilor”, a spus miercuri șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne sârb, Luka Causic.

Permisiune de a intra în spațiul aerian european

Avioanele rusești au interdicție în spațiul aerian european în urma sancțiunilor impuse pentru războiul din Ucraina, dar misiunile de ajutor umanitar sunt exceptate.

Pentru a ajunge în Serbia, avionul rusesc IL-76P a trecut prin spațiul aerian al Bulgariei, în urma unei solicitări din partea Belgradului, a relatat agenția bulgară de știri BTA, citând o declarație a Ministerului Transporturilor de la Sofia.

Serbia încearcă să mențină relații echilibrate cu Rusia, țară cu care are legături istorice, dar și cu Uniunea Europeană, la care dorește să adere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Serbia luna aceasta, dar Belgradul nu s-a alăturat sancțiunilor UE împotriva Rusiei.