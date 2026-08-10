Serbia amenință că va reduce debitul de apă către Kosovo, care cere o reacție internațională

Președintele sârb Aleksandar Vucic a amenințat că va devia cursul râului Ibar și va reduce debitul care ajunge în Kosovo, ca represalii pentru ceea ce șeful statului sârb califică drept maltratarea minorității sârbe din fosta provincie, informează luni agențiile EFE și Agerpres.

„Ne maltratează mult poporul. Avem mai multe motive să schimbăm cursul râului Ibar. Să vedem ce vor face albanezii în acest caz”, a declarat președintele sârb, conform relatărilor de luni din presa locală.

Vucic a dat asigurări că a invitat deja companii de construcții și ingineri să analizeze această posibilitate.

Râul Ibar izvorăște din Muntenegru, traversează Serbia, intră în Kosovo și apoi se varsă tot în Serbia.

🇷🇸 BREAKING: Serbian President Aleksandar Vučić stated today that Serbia is considering altering the course of the Ibar River on its territory in response to actions by Pristina authorities targeting Serbs in Kosovo. 👇 pic.twitter.com/WosEIPraM5 — VIHOR (@vihor_rs) August 9, 2026

Râul Ibar are o importanță capitală pentru Kosovo

În Kosovo, apa este îndiguită în lacul artificial Ujmani (sau Gazivode, în sârbă), care este esențial pentru alimentarea cu apă a regiunii, irigațiile agricole și generarea de energie electrică.

Vucic a justificat această amenințare invocând demolarea caselor sârbești de pe malurile lacului Ujmani, pe care Belgradul o denunță ca parte a unei politici de „uzurpare” a tot ceea ce aparține minorității sârbe din Kosovo.

Kosovo a anunțat recent demolarea în iulie a 17 clădiri deținute de sârbi pe malurile lacului Ujmani, afirmând că demolările au afectat proprietăți construite ilegal pe terenuri considerate cruciale datorită importanței lor hidrice și energetice.

Acțiunile au continuat chiar și după ce Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au îndemnat săptămâna trecută autoritățile kosovare să le oprească și să respecte drepturile de proprietate și garanțiile procesuale, despre care consideră că nu au fost implementate pe deplin.

Fitore Pacolli, ministrul interimar al mediului din Kosovo, a cerut luni o reacție din partea Uniunii Europene, a Statelor Unite și a ONU la declarațiile lui Vucic privind râul Ibar.

„Resursele de apă nu pot fi folosite ca instrument de amenințare, presiune sau destabilizare împotriva unui alt stat”, a subliniat ministrul kosovar, calificând anunțul drept „profund tulburător”.

Kosovo și-a declarat unilateral independența față de Serbia în 2008, însă Serbia nu recunoaște suveranitatea fostei sale provincii.