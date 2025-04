Sergio Alfieri, medicul Papei Francisc: „Avea ochii deschiși, nu mi-a răspuns. Nu era nimic de făcut”

Sergio Alfieri, șeful secției de chirurgie oncologică abdominală de la Policlinica „Gemelli” din Roma, coordonator al medicilor Sfântului Părinte pe perioada spitalizării și chirurgul său personal, vorbește despre Suveranul Pontif la timpul prezent, într-un interviu exclusiv acordat publicației Corriere della Sera. Și pentru prima dată dezvăluie detalii și proiecte care au marcat o relație „de stimă și afecțiune”, care a crescut de-a lungul anilor. De când, în 2021, s-a ocupat de prima operație abdominală.

Reporter: Când l-ați văzut ultima oară?

Sergio Alfieri: Sâmbătă după prânz, în Ajunul Paștelui. Și pot spune că se simțea foarte bine, mi-a spus și el. I-am adus o tartă închisă la culoare, așa cum îi place lui, și am vorbit puțin. „Sunt foarte bine, am reînceput să lucrez și vreau să fac asta”. Știam că a doua zi va transmite mesajul „Urbi et Orbi” și ne-am dat întâlnire pentru luni.

Reporter: I-ați prescris 60 de zile de convalescență. Nu l-ați sfătuit să evite munca?

Sergio Alfieri: Nu, pentru că așa era corect. El este Papa. Revenirea la muncă făcea parte din terapie și el nu s-a expus niciodată pericolelor. Parcă, pe măsură ce se apropia de final, s-a hotărât să facă tot ce trebuia să facă. Așa cum s-a întâmplat duminică, când a acceptat propunerea asistentului său medical personal, Massimiliano Strappetti, de a se plimba în piață printre mulțime. Sau cum a făcut acum zece zile.

Reporter: Ce a făcut?

Sergio Alfieri: Mi-a cerut să organizez o întâlnire cu toate persoanele care l-au îngrijit la „Gemelli”. I-am spus că sunt 70 de persoane, poate ar fi mai bine să o facem după Paște, la finalul convalescenței. Răspunsul său a fost clar: „Mă întâlnesc cu ei miercuri”. Astăzi, am sentimentul clar că a simțit că trebuie să facă o serie de lucruri înainte de a muri.

Reporter: Când ați fost avertizat?

Sergio Alfieri: Luni pe la 5:30 m-a sunat Strappetti: „Sfântul Părinte se simte foarte rău, trebuie să ne întoarcem la Gemelli”. I-am prealertat pe toți și 20 de minute mai târziu eram acolo la Casa „Santa Marta”, dar mi s-a părut greu să cred că este necesară spitalizarea. Am intrat în camera sa și avea ochii deschiși. Am constatat că nu are probleme respiratorii și, apoi, am încercat să-l strig, dar nu mi-a răspuns. Nu răspundea la stimuli, nici măcar la cei dureroși. În acel moment, am înțeles că nu mai era nimic de făcut. Era în comă.

Reporter: Era chiar inutil să-l transferați la spital?

Sergio Alfieri: Riscam să moară în timpul transportului, am explicat că internarea ar fi fost inutilă. Strappetti știa că Papa voia să moară acasă, când eram la „Gemelli” așa spunea mereu. A murit la scurt timp după. Eu am rămas acolo cu Massimiliano, Andrea, celelalte asistente și secretarele; așa că au sosit toți și cardinalul Parolin ne-a rugat să ne rugăm și am recitat rozariul împreună cu el. M-am simțit privilegiat și acum pot spune că am fost. În dimineața aceea i-am dat o mângâiere ca ultim rămas bun.

Reporter: Când ați fost ales?

Sergio Alfieri: Prima dată când l-am întâlnit în 2018, a fost o mare emoție. Eram chirurg consultant la Sfântul Scaun și ne-a invitat să participăm la o liturghie la Casa „Santa Marta”. Era ca un preot paroh, ținea predica și, apoi, la finalul celebrării ieșea din biserică și ne saluta pe toți, unul câte unul. Doi ani mai târziu, a început să se simtă rău la stomac, avea dureri abdominale foarte puternice și calitatea vieții sale, cu toate angajamentele de muncă pe care le avea, nu era optimă. A făcut analize și a ascultat mai mulți medici. Avea o boală diverticulară severă. Într-o zi, Strappetti mi-a adus scanarea CT. Probabil că Papa era informat că aveam cea mai mare experiență în Italia în chirurgia colorectală și a ales să fie operat de mine.

Reporter: Și ați recomandat operația?

Sergio Alfieri: Am spus că starea este gravă, dar a trebuit să-l consult. Într-o zi, mi-au cerut să merg la ambulatoriul de la Vatican, după aproximativ 2 ore m-am întâlnit cu Papa, care pleca cu mașina. S-a uitat la mine și a spus: „Ați văzut tomografia mea? Bine, mulțumesc”. Și a plecat. Asta a fost consultația. M-au sunat după câteva zile și m-am dus la Casa „Santa Marta”. Mi-a spus: „Am decis să mă operez și v-am ales pe dumneavoastră”. L-am consultat și am simțit toată responsabilitatea. „Să ne uităm pe agendă. Unde mă operați?”. Aveam senzația clară că voia să meargă oriunde, în orice spital unde aș fi decis, dar i-am răspuns, de data asta foarte ferm, că dacă vrea să fie operat de mine, nu există alte variante decât Policlinica „Gemelli”. El a acceptat, dar în propriile sale condiții: „Voi veni duminică după Angelus. Nimeni nu trebuie să știe. Dacă va apărea știrea, nu mă voi mai opera”.

Reporter: Și ați reușit să păstrați secretul?

Sergio Alfieri: Da! Versiunea oficială era că sosea un șef de stat străin și dorea confidențialitate maximă. El a precizat că Strappetti va trebui să ia orice decizie în locul lui. Și atunci s-a întâmplat ceva ce abia acum pot dezvălui.

Reporter: Ce anume?

Sergio Alfieri: Cu câteva minute înainte de operație, Strappetti mi-a spus că Papa vrea să mă vadă. Am intrat în camera sa și el mi-a binecuvântat mâinile. A fost o emoție incredibilă, am înțeles semnificația abia după aceea. A vrut să-mi spună să-mi folosesc mâinile în munca mea, dar să-mi folosesc mâinile cu inima în următorii ani. După cum se spune, ești catolic, dar acum ai ceva mai mult. Era un secret între noi trei, el voia să se afle și acum pot să o spun.

Reporter: Erați prieteni?

Sergio Alfieri: Se poate spune că suntem legați de un respect profund. Cu acea ocazie, am fost în izolare timp de o săptămână. Au fost complicații, dar a treia zi a decis să ofere pizza. S-a așezat în capul mesei și a mânca la masă cu el este un alt privilegiu, pe care mi l-a dăruit viața.

Reporter: Ce alte privilegii ați avut?

Sergio Alfieri: Câteva luni mai târziu mi-a spus că nu vrea ca Spitalul „Fatebenefratelli” de pe Insula Tibrului din Roma să fie vândut și să devină un spital necatolic. Mi-a cerut ajutor. Am făcut-o din voința lui. A fost un an foarte dificil, pentru că spitalul fusese vândut, lipsea ultima semnătură. El a organizat o întâlnire la Santa Marta și a spus: „Acum să încercăm să fim concreți, să nu facem ca melodia aia a Minei, care spune „Cuvinte, cuvinte, cuvinte”. Erau 200 de milioane de datorii. Cu două telefoane, unul către cardinalul Zuppi, a alocat fondurile necesare. Cealaltă jumătate a fost pusă, în schimb, de către cavalerul Del Vecchio, fără să ceară nimic în schimb. Papa a spus: „A fost providența, această dorință a venit din interiorul meu”. Până la urmă, l-am făcut să se întâlnească cu cavalerul Del Vecchio, și a fost foarte emoționant, pentru că erau doi bătrâni, care s-au înțeles imediat, și care salvaseră un spital, care era un simbolul orașului.

Reporter: Apoi, a urmat a doua intervenție.

Sergio Alfieri: Şi în acel caz, totul era secret. După prima operație, când urma să se întoarcă acasă, s-a prezentat la fereastră pentru a afirma clar importanța sănătății publice și importanța menținerii spitalelor catolice cu o anumită misiune. A dovedit-o când s-a întors la „Gemelli”.

Reporter: În timpul ultimei sale spitalizări, v-ați gândit vreodată că Papa nu va rezista?

Sergio Alfieri: Da, într-o noaptea au fost inițiate procedurile, care apoi au fost efectuate luni. Ne temeam de ce e mai rău și, în schimb, el i-a surprins pe toți. Știam că vrea să se întoarcă acasă pentru a fi Papă până în ultima clipă. Și nu ne-a dezamăgit.