Seria HUAWEI WATCH FIT 5. Cum îți poate îmbunătăți stilul de viață un ceas care îți înțelege exact ritmul

Când trăiești într-un ritm alert, este greu să pui o graniță clară între muncă și activitățile de wellness, și să-ți exprimi totodată stilul personal. Tehnologia purtabilă se adaptează însă la această realitate, iar un exemplu foarte bun este noua serie HUAWEI WATCH FIT 5, care îmbină designul modern cu funcțiile inteligente pentru fitness și care susțin un stil de viață echilibrat.

Noua serie de ceasuri HUAWEI include modelele FIT 5 și FIT 5 Pro. Disponibile în magazinul online HUAWEI Store, smartwatch-urile devin parteneri de zi cu zi pentru o generație care apreciază performanța la fel de mult ca libertatea de a se exprima.

Un accesoriu inteligent care înțelege nevoile tale de mișcare

Funcțiile care susțin mișcarea sunt unul dintre marile atuuri ale seriei HUAWEI WATCH FIT 5, pentru că mizează pe accesibilitate și flexibilitate.

Fitness-ul nu mai este definit de orele petrecute la sală sau de rutine stricte, ci de cât de firesc îl integrezi în viața ta. Pornind de la această idee, noile smartwatch-uri propun o soluție pentru cei care nu reușesc să includă antrenamentele în programul lor zilnic. Dacă și tu te confrunți cu asta, te vei bucura să descoperi revoluționarul mod Mini-workout, care îți va arăta că starea de bine nu vine doar din antrenamente organizate, ci și din mini-sesiuni de mișcare pe care le poți face oricând și oriunde.

Câteva secunde de stretching în timp ce aștepți să iasă documentele din imprimantă sau când stai cu colegii la coadă la magazinul de lângă birou îți pot reda rapid energia de care ai nevoie ca să duci la capăt toate task-urile zilei. Funcția cuprinde 30 de tipuri de mișcări pentru 10 zone diferite ale corpului. În plus, simpaticul asistent panda, pe care ceasul ți-l pune la dispoziție, te va încuraja în timpul exercițiilor, transformând totul într-o experiență mult mai relaxantă și amuzantă.

Smartwatch-urile HUAWEI FIT 5 vin cu opțiuni și pentru pasionații de mișcare în aer liber. Fie că preferi să alergi sau să mergi pe bicicletă, ele te vor ajuta să îți urmărești cu atenție activitatea fizică și rezultatele. Vei avea în permanență acces la informații despre ritmul cardiac, caloriile arse, puterea de alergare sau de pedalare.

În cazul în care practici trail running sau golf, modelul WATCH FIT 5 Pro va fi ghidul tău pe trasee complexe, oferindu-ți date de navigare pentru fiecare segment, și acces la hărțile a peste 17.000 de terenuri de golf din toată lumea.

Date în timp real despre cum funcționează corpul tău

Ca să înțelegi exact ce se întâmplă în organismul tău pe tot parcursul zilei, seria HUAWEI WATCH FIT 5 este dotată cu capabilități avansate de monitorizare a stării de sănătate.

Ceasurile urmăresc fără întrerupere ritmul cardiac, detectează aritmiile pe baza undei pulsului, iar varianta WATCH FIT Pro este dotată cu o funcție EKG, certificată medical. Deși nu înlocuiesc dispozitivele medicale, noile smartwatch-uri HUAWEI transmit informații valoroase, care îți pot atrage atenția atunci ceva nu funcționează normal, astfel încât să te poți adresa la timp unui specialist.

Și pentru că starea de bine nu se rezumă doar la parametrii fizici, HUAWEI WATCH FIT 5 acordă atenție și stării emoționale a utilizatorilor. Prin analiza anumitor tipare și semnale, ceasurile îți oferă feedback privind nivelul tău de stres, ca să îți înțelegi mai bine starea interioară. Smartwatch-urile sunt dotate și cu o funcție dedicată sănătății femeilor, care include, printre altele, urmărirea menstruației.

Culoare, confort și rezistență

Alături de caracteristicile smart, seria HUAWEI WATCH FIT 5 readuce în prim-plan clasica formă pătrată a generațiilor anterioare și se remarcă printr-o gamă largă de culori care îți vor completa stilul unic și te vor ajuta să-ți exprimi personalitatea.

WATCH FIT 5 este disponibil în variantele Black, White, Purple, Silver și Green, iar pentru modelul FIT 5 Pro, HUAWEI propune nuanțele Orange, Black și White. În funcție de opțiunea de culoare, ceasurile sunt însoțite de curele fabricate din fibră textilă, nailon sau fluoroelastomer, cu proprietăți antibacteriene, rezistente la apă și prietenoase cu pielea, pentru o experiență de purtare confortabilă întreaga zi.

Confortul este susținut și de profilul subțire și greutatea redusă a ceasurilor. HUAWEI WATCH FIT 5 cântărește 27 g, iar FIT 5 Pro – 30.4 g.

Ediția WATCH FIT 5 Pro este fabricată din materiale premium, utilizate cel mai adesea în cazul ceasurilor de lux. Sticla de safir oferă durabilitate și claritate, iar aliajul de titan și aluminiul de calitate aerospațială asigură atât un aspect rafinat, cât și o rezistență excepțională la uzură, ceasul rămânând intact inclusiv în contact cu lichidele colorate, precum cafeaua sau vinul roșu.

Seria FIT 5 aduce îmbunătățiri și în materie de luminozitate a ecranului. WATCH FIT 5 atinge un vârf de luminozitate de 2.500 niți, iar pentru FIT 5 Pro nivelul maxim este de 3.000 de niți, display-ul acestui ceas susținând o claritate ridicată a imaginilor inclusiv sub razele directe ale soarelui.

Autonomie îmbunătățită a bateriei și plăți contactless direct de la încheietură

Cu un smartwatch HUAWEI FIT 5 la încheietură poți face și plăți contactless, rapid și în siguranță, datorită serviciului Curve Pay, disponibil în peste 30 de țări europene, inclusiv în România. Printre avantajele de care beneficiezi prin utilizarea acestui serviciu se numără funcționalitatea tap-to-pay, opțiunea Go Back in Time®, pentru corectarea eventualelor erori de plată după achiziție, One Smart Wallet, care permite clienților să reunească majoritatea cardurilor importante într-o singură interfață, precum și funcții de securitate care solicită introducerea codului de acces dacă dispozitivul este îndepărtat de la încheietură.

Pentru accesarea Curve Pay, trebuie să descarci aplicația pe smartphone-ul tău, din HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play sau Galaxy Store, să o instalezi și apoi să o asociezi cu un dispozitiv din seria HUAWEI WATCH FIT 5.

Toate aceste funcții sunt susținute de o baterie cu un conținut ridicat de siliciu. Aceasta are o autonomie de până la 10 zile de utilizare mai puțin intensă și de o săptămână de folosire obișnuită.

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali. Modelul WATCH FIT 5 poate fi achiziționat la prețul de 749 lei, iar WATCH FIT 5 Pro, la prețul de 1399 lei. La cumpărarea direct din magazinul online HUAWEI, utilizatorii vor beneficia de o reducere de 250 de lei pentru WATCH FIT 5 Pro (în perioada 7 mai – 21 iunie 2026) și vor primi 10X HUAWEI Points, precum și un abonament gratuit HUAWEI Health+ timp de o lună pentru modelul de bază și trei luni pentru modelul Pro, și abonament WATCH Face timp de o lună.

Articol susținut de HUAWEI