Un serial lăudat de Stephen King a devenit instant un succes pe streaming. Sezonul 4 a urcat pe locul 2 în topul audiențelor

În doar o singură zi, serialul SF horror despre care se spune că este un înlocuitor pentru „Lost” a devenit deja unul dintre cele mai populare titluri din Statele Unite, fiind foarte apreciat de critici, scriu Screen Rant și CBR. Producția a urcat rapid în clasamentul celor mai vizionate serii și în România.

După o pauză de un an și jumătate, „From” a revenit în streaming cu sezonul 4. Potrivit datelor de audiență publicate de Flix Patrol, producția a urcat rapid în topurile platformelor de streaming imediat după lansarea de pe 19 aprilie.

În România, „From” este disponibil pe HBO Max, inclusiv sezonul 4, iar potrivit datelor de miercuri, se clasează pe locul 2 în topul celor mai urmărite seriale de pe platforma de streaming deținută de gigantul media Warner Bros.

Noul capitol a fost deschis deja cu primul episod din cele zece. Din păcate pentru fani, trebuie să aibă răbdare deoarece fiecare episod va fi lansat săptămânal.

Primele două sezoane sunt disponibile contracost și pe Prime Video, deținut de Amazon, adică vândute separat față de prețul abonamentului lunar. Un calup de câte 10 episoade costând 59,99 lei iar un episod 15,99 lei.

Serialul domina deja clasamentele în SUA înainte de premiera sezonului 4, grație anunțului făcut de MGM+, deținut de Amazon, potrivit căruia „From” (tradus „Din” în România) va avea continua cu sezonul 5, care va fi și ultimul, potrivit The Hollywood Reporter.

Având în vedere câte răsturnări de situație au avut loc până acum, fanii probabil că încercau să se pună la punct cu ceea ce s-a întâmplat până în momentul lansării noului sezon.

„From”, creat de echipa din spatele „Lost”

„From” este adesea comparat cu „Lost” pentru poveste, dar mai are și alte lucruri în comun cu serialul fenomen din anii 2000, inclusiv echipa din spatele camerelor de filmat.

„From” este produs de Jack Bender (regizor și producător executiv „Lost”) și Jeff Pinkner (scriitor și producător executiv „Lost”), alături de John Griffin.

Serialul, la fel ca „Lost”, are în centrul atenției mistere, de data aceasta acțiunea desfășurându-se într-un oraș american care îi ține captivi pe toți cei care ajung acolo.

Locuitorii orășelului, vechi și noi, încearcă să mențină ordinea în timp ce caută o cale de ieșire, confruntându-se în același timp cu amenințări înfricoșătoare în timpul nopții și cu pericolele din pădurea de lângă localitate.

„From”, lăudat de Stephen King

Filmat în Halifax, Canada, în ceea ce echipa de producție numește „From Town”, un oraș construit de la zero special pentru serial, „From” este cel mai urmărit serial de pe MGM+, deținut de Amazon, în SUA.

Iar decizia de a pune punct poveștii odată cu sezonul 5 al nu a fost luată ușor, au spus creatorii serialului.

Ei promit că fanii vor avea un final care să dezlege toate misterele ce au ținut publicul în suspans încă de la primul sezon.

Un alt lucru în comun cu serialul „Lost” este actorul Harold Perrineau, care l-a jucat pe Michael, acum deținând rolul principal în „From”.

Din distribuția serialului lansat în 2022 mai fac parte Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord, Ricky He și Chloe Van Landschoot

Toate sezoanele au fost primite bine de critici până acum. Chiar și celebrul scriitor Stephen King și-a exprimat aprecierea pentru serial, la mijlocul sezonului 2, luândând creatorii serialului, potrivit Screen Rant.