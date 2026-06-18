Cel mai nou serial inspirat de un roman semnat de „Regele suspansului” a intrat pe Netflix

Noul serial Netflix bazat pe romanul lui Harlan Coben, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori americani de thrillere, a intrat joi pe platforma de streaming.

Miniseria de opt episoade „I Will Find You” („Te voi găsi” adaptarea în România), inspirată de romanul omonim al lui Coben din 2023, îl are în distribuție pe Sam Worthington, cunoscut pentru rolurile din „Avatar”, „Terminator”, „Hacksaw Ridge” și „Everest”, potrivit Variety.

Povestea din „I Will Find You”

Actorul australian joacă rolul lui David Burroughs, un bărbat care a fost condamnat pe viață pentru uciderea fiului său de trei ani, deși a susținut mereu că este nevinovat.

După cinci ani de detenție, într-o răsturnarea neașteptată de situație, tatăl primește informații de la matușa copilului, întreprată de Britt Lower , câștigătoare a premiului Emmy pentru „Severance”, potrivit cărora băiețelul ar fi în viață.

Deși misterul începe rapid, spectatorii se pot aștepta la un ritm constant pe parcursul celor opt episoade ale serialului, pe măsură ce minciunile care îl înconjoară pe Borroughs încep să se înmulțească tot mai mult, potrivit Screen Rant.

Conform sursei citate, chiar dacă fanii ecranizărilor de până acum după romanele lui Coben s-au obișnuit cu anumite clișee, „I Will Find You” reușește să surprindă printr-o structură mult mai greu de anticipat.

„Un Coben clasic pentru micul ecran”

Variety scrie că este un serial pe care îl poți urmări pe nerăsuflate, plin de momente absurde, care le reamintește spectatorilor încă o dată de ce nu se pot opri din a urmări serialele care poartă amprenta lui Coben.

IndieWire a criticat intriga pentru lipsa de logică, subliniind că narațiunea se bazează pe o serie de coincidențe imposibile, însă apreciază că serialul este făcut cu ingeniozitate astfel încât poate fi catalogat atât de „prost încât e bun”.

The Guardian notează că adaptarea televizată este „un Coben clasic pentru micul ecran”, arătând că are toate elementele caracteristice: polițiști corupți, eroi încruntați și momente de suspans uluitoare.

Din distribuția miseriei mai fac parte Milo Ventimiglia, Logan Browning, Erin Richards, Jonathan Tucker, Chi McBride, Madeleine Stowe și Clancy Brown.

Serialul a fost produs de Robert Hull, alături de Harlan Coben, scriitorul supranumit „Regele suspansului” fiind și producătorul executiv.

Alte seriale marca Coben, populare pe Netflix

La începutul anului, minseria „Run Away” care se bazează pe romanul omonim din 2019 al lui Coben, care a vândut zeci de milioane de cărți în întreaga lume, a urcat fulgerător în topul celor mai urmărite seriale de pe Netflix.

„Fool Me Once” , o altă adaptare a platformei de streaming după un roman al lui Coben, a fost în 2024 unul dintre cele mai populare seriale ale Netflix.

Netflix a creat inclusiv o categorie „Colecția Harlan Coben”, unde pot fi găsite toate producțiile bazate pe romane ale sale.

Toate cele opt episoade ale serialului „I Will Find You” sunt disponibile pe platforma de streaming Netflix începând de joi, 18 iunie.