Un serial-fenomen, revenire surpriză în topul Netflix la un deceniu de la final, la nivel mondial. În România e disponibil pe încă două platforme

La aproape un deceniu de la ultimul episod, unul dintre cele mai cunoscute seriale care explorează lumi fantastice a revenit în top 10 la nivel mondial pe platforma unde au cont și aproximativ 1,2 milioane de români. În trecut, a fost și pe micile ecrane din țara noastră, fiind difuzat de ProCinema și HBO.

Porivit FlixPatrol, „The Vampire Diaries” („Jurnalele Vampirilor” tradus în România) se clasează pe locul 9 la nivel mondial în topul celor mai urmărite seriale de pe Netflix, la finalul lunii ianuarie 2026, scriu publicațiile Screen Rant și Collider.

Succesul este notabil pentru că serialul nu este disponibil pe Netflix în țara unde a fost produs, Statele Unite ale Americii, unde poate fi urmărit pe HBO Max și Peacock, conform surselor citate. Conținutul de pe acestea diferă de la țară la țară, în funcție de licențele obținute.

„The Vampire Diaries” s-a numărat printre preferatele adolescenților din lumea întreagă, iar la ora actuală este popular și în România, având o audiență ridicată. În ultima zi a lunii ianuarie se clasează pe locul 3 în topul serialelor Netflix.

„The Vampire Diaries” a revenit pe Netflix

Serialul a fost revenit în biblioteca Netflix în luna ianuarie 2026, după ce a fost scos de pe platformă în urmă cu câțiva ani din cauza expirării licenței.

Fiind o producție Warner Bros, s-a mutat pentru o perioadă pe platforma HBO Max, însă Netflix a renegociat drepturile de difuzare.

Serialul este disponibil pentru publicul din România în acest moment și pe alte două platforme: HBO Max și Amazon Prime.

Inițial, „The Vampire Diaries” a fost difuzat în SUA de postul de televiziune CW, între 2009 și 2017, și s-a întins pe parcursul a 8 sezoane, toate disponibile pe cele trei platforme de streaming din țara noastră.

„The Vampire Diaries”, bazat pe seria de romane scrisă de L.J. Smith

Serialul a fost creat și dezvoltat de Kevin Williamson și Julie Plec, fiind o adaptare a celebrei serii de romane scrisă de L.J. Smith, care s-a stins din viață anul trecut, după o luptă cu o boală autoimună rară.

În centrul poveștii este Elena Gilbert, o adolescentă care locuiește în micuțul Mystic Falls, un oraș fictiv în care viețile oamenilor obișnuiți se împletesc cu cele ale unor creaturi supranaturale. În timp ce încearcă să gestioneze trauma suferită după moartea părinților ei, ajunge să fie prinsă într-un univers fantastic dominat de vampiri, vrăjitoare, vârcolaci și fantome.

Ian Somerhalder, Nina Dobrev și Paul Wesley (de la stânga la dreapta), în sezonul 1 din The Vampire Diaries. Sursă foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Viața ei se schimbă după ce se îndrăgostește de un vampir în vârstă de 160 de ani, iar relația ei cu Stefan și Damon, fratele acestuia, a devenit rapid una dintre mărcile definitorii ale serialului.

Producția Warner Bros i-a avut în distribuție pe Nina Dobrev (Elena), Paul Wesley (Stefan) și Ian Somerhalder (Damon), care au căpătat și mai multă faimă la Hollywood cu aceste roluri.

Cele două spin-off-uri

Deși „The Vampire Diaries” s-a încheiat în 2017, serialul a dat naștere unei francize TV de succes, care a durat până în 2022.

Aceasta include „The Originals”, un spin-off centrat pe familia Mikaelson, despre primii vampiri creați, care a durat din 2013 până în 2018, și „Legacies”, un serial despre Hope Mikaelson, fiica lui Klaus Mikaelson și Hayley Marshall.

„The Originals” („Primii vampiri”) este disponibil pentru publicul din România pe Amazon Prime și HBO Max, în timp ce „Legacies” („Moșterniri”) se poate vedea doar pe Amazon Prime.

Deși spin-off-urile au avut propriul public, serialul original a rămas constant cel mai popular, având în vedere că și acum, după aproape un deceniu, este al nouălea cel mai vizionat serial la nivel global.

