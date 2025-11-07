„Seriale pe cocaină”: Industria de la Hollywood, bulversată de noile „drame verticale”, filmate în timp record

Producătorul chinez Vincent Wang, în timpul unei pauze în timpul filmărilor pentru serialul „Love Through All Seasons”, la Castelul Wrensmoor, în Alhambra, California, pe 21 octombrie 2025. FOTO: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Într-un fals castel amenajat pe un deal din Los Angeles, o mică echipă de producție filmează o scenă de adulter sub privirile atente ale producătorului său chinez, scrie vineri AFP.

Bine ați venit în lumea minunată a „dramelor verticale”: o industrie de mai multe miliarde de dolari care a bulversat Hollywoodul în doar doi ani, producând seriale create pe bază de algoritmi, concepute pentru a fi vizionate pe telefonul mobil în format vertical, în episoade de 60 de secunde care par să creeze dependență.

Cu intrigile sale kitsch despre vârcolaci sau despre miliardari, bugetele sale de doar câteva sute de mii de dolari și filmările sale fulger, acest format originar din China transformă radical codurile unei industrii aflate în dificultate, la salvarea căreia ar putea totuși să contribuie, potrivit unor specialiști.

Producătorul Vincent Wang consideră că aceste programe sunt un fel de „seriale pe cocaină”.

„În doar 30 de zile putem filma un serial. Hollywoodul are nevoie de doi ani”, a declarat el cu mândrie. „Care este viitorul?”, s-a întrebat Vincent Wang.

Apărute în China în anii 2010, „serialele verticale” au atras foarte repede companii importante, seduse de potențialul lor viral și de costurile lor mici de producție, notează Agerpres.

Ele reprezintă astăzi o industrie de 8 miliarde de dolari.

În Statele Unite, acest gen de producție audiovizuală este dominat de platforme cu sediul general în Asia, precum ReelShort, DramaBox și FlareFlow, care au angajat mii de actori și regizori ignorați până acum de industria de la Hollywood.

„Cred sincer că acesta este viitorul”, a declarat actorul Zachary Shadrin, întâlnit de jurnaliștii de la AFP în timpul acestor filmări.

„Un lucru toxic”

La fel ca mulți dintre colegii lui de breaslă din Los Angeles, el a fost sceptic la început.

„Dramele verticale” au o reputație proastă din cauza ritmului frenetic al filmărilor, care se încheie uneori doar în cinci zile, precum și din cauza obsesiei lor pentru relații toxice și pentru eroi masculini violenți.

„Personal, consider că acest lucru este toxic”, recunoaște Zachary Shadrin.

El a acceptat totuși să joace în serialul „Love Through All Seasons” al platformei FlareFlow, o comedie romantică „drăguță” despre diferența de vârstă ce există între două personaje.

„Nu este genul de lucruri pe care le vedeam des în acest format”, a explicat el, adăugând că speră într-o viitoare ameliorare a calității scenariilor.

Mai mulți actori care au filmat recent astfel de formate au dezvăluit pentru AFP că au fost surprinși în mod agreabil de profesionalismul de pe platourile de filmare.

„Râdem uneori de anumite replici care sunt complet ridicole”, recunoaște actorul Nicholas McDonald.

„Însă toată lumea intră în joc și rămâne profesionistă. Pentru că sunt bani implicați în asta”, a adăugat el.

Producătorii acestor formate afirmă că nu doresc să rivalizeze cu HBO sau cu Netflix, ci mai degrabă cu TikTok, YouTube și Instagram.

Modelul economic al acestor platforme de „drame verticale” este simplu: ele difuzează gratuit primele mini-episoade, apoi le cer spectatorilor să plătească pentru a vedea următoarele episoade.

„Pe cale să iasă din umbră”

Fiecare episod trebuie să conțină, așadar, o serie de răsturnări de situație pentru a ține spectatorii cu sufletul la gură în jurul unor intrigi simple, care se bazează în general pe clișee.

„Publicul poate fi captivat imediat, fără a fi nevoit să gândească prea mult”, a explicat Weiyang Li, regizorul serialului „Love Through All Seasons”.

„Toată lumea este deja epuizată din cauza vieții actuale”, a adăugat el.

Producătorii analizează datele de audiență pentru a identifica „rețetele” care funcționează, ceea ce le permite să producă, în doar câteva luni, zeci de seriale similare.

Filmările sunt adeseori lansate chiar înainte ca scenariile – uneori inspirate din versiuni chinezești și concepute cu ajutorul inteligenței artificiale – să fie finalizate, potrivit scenaristului Qu Zhiyuan, care lucrează pentru platforma FlareFlow.

Formatul vertical, conceput pentru ecranele smartphone-urilor, reduce și mai mult costurile de producție prin restrângerea cadrelor în jurul actorilor, reducând astfel necesarul de decoruri și de personal angajat.

Deși „dramele verticale” rămân populare mai ales în Asia, piețele americane și europene, în plină expansiune, sunt mai profitabile.

După ani întregi marcați de închiderea platourilor de filmare din cauza pandemiei de COVID-19, a grevelor și a delocalizărilor, aceste producții au devenit deosebit de atractive pentru Hollywood.

„Pot să renunț la micile mele slujbe adiacente pentru a putea juca (…) este minunat”, a declarat cu multă bucurie Nicholas McDonald, care estimează că 80% dintre audițiile la care participă vizează de acum acest tip de programe.

„Dramele verticale” sunt „pe cale să iasă din umbră”, a adăugat el.