Serialul care continuă un megasucces al Netflix a urcat pe primul loc la nivel mondial și sugerează o revenire și mai spectaculoasă

Al doilea sezon al „Berlin”, serialul succesor al Netflix pentru foarte populara producție despre jafuri „La casa de papel” (Fabrica de bani), a devenit cea mai urmărită serie a platformei de streaming încă din weekendul său de debut.

Datele site-ului de referință FlixPatrol arată că noul sezon, numit oficial „Berlin și Dama cu hermină” după o celebră pictură a lui Leonardo da Vinci, a devenit cel mai urmărit serial al Netflix în numeroase țări, inclusiv Germania, Italia, Elveția și, deloc surprinzător pentru un serial în limba spaniolă, în Spania.

Clasamentul intern al Netflix publicat pe site arată, de asemenea, că sezonul doi al „Berlin” – lansat vineri – a devenit cel mai urmărit serial al său și în România.

Popularitatea de care se bucură pe piețele europene cu numeroși abonați și în alte țări a propulsat producția semnată de cineastul spaniol Álex Pina, cel care a creat și „La casa de papel”, pe prima poziție în clasamentul general al celor mai urmărite seriale Netflix din întreaga lume.

În România, al doilea sezon al Berlin a detronat „Între fiu și tată”, un alt serial Netflix în limba spaniolă.

Cele mai urmărite seriale ale Netflix în luna mai

Actorii serialului „Berlin”, interviu pentru HotNews înainte de lansarea noului sezon pe Netflix

Cu câteva zile înainte de lansarea noului sezon vineri, 15 mai, Netflix i-a adus în România pe actorii Pedro Alonso, care îl joacă pe personajul principal Andrés de Fonollosa „Berlin” după care este numit serialul, și pe Joel Sánchez și Julio Peña Fernández, „locotenenții” Bruce și Roi ai acestuia.

Actorii au participat la un eveniment la care au fost invitați fani, reprezentanți ai presei și alte persoane, înaintea unei difuzări în avanpremieră a primului episod al noului sezon la Muzeul Național al Țăranului Român, marți seara.

Înainte de eveniment, cei trei actori au acordat un interviu pentru publicul HotNews.ro. Având în vedere că Pedro Alonso a revenit în noul serial în rolul său din „La casa de papel”, l-am întrebat cum își explică popularitatea uriașă de care s-au bucurat cele două producții despre jafuri.

„Pe parcursul întregului film au existat câteva trăsături din Robin Hood, prințul care fură de la bogați. La început, aș fi zis ca să le dea săracilor, deși nu e cazul, dar fură cu pasiune. Exista o atitudine puțin antisistem. Producătorul mereu ne spunea că ceea ce facem noi e ceva de divertisment. Și veneam dintr-o perioadă în care, și eu chiar cred asta, sunt convins, având în vedere criza economică pe care o traversaserăm, era ca o descărcare. Mie mi-ar plăcea să fur sistemul și cred că asta am transmis”, a răspuns actorul spaniol.

„Și, evident, trăim într-o lume în care s-a dovedit că structurile de putere, la nivelul puterii, se fură. S-a dovedit. Sau, cel puțin, în multe locuri se fură. Și cetățeanul de rând trebuie să plătească pentru aceste furturi. Senzația aceasta că lumea este împărțită, că nu este într-un echilibru, ideea de a fura de la oamenii care au foarte mulți bani, e ca un fel de gândire recurentă, ca o fantezie. Dacă vezi asta de pe canapeaua casei tale, acoperit cu păturica ta, o poți considera o descărcare”, a adăugat Pedro Alonso.

Interviul acordat de cei trei actori spanioli pentru publicul HotNews poate fi citit integral AICI.

Franciza „La casa de papel” ar urma să continue pe Netflix cu un nou serial

Înainte de sosirea la București, Alonso a dezvăluit într-un interviu acordat marelui cotidian spaniol El Pais că a decis să își ia rămas-bun de la personajul Berlin după aproape un deceniu în care l-a jucat.

„Practic, mă despart de o bucată din viața mea. Și măsor totul în perspectivă”, a declarat actorul în vârstă de 54 ani și pentru HotNews. Primul sezon al serialului „Berlin” a avut premiera premiera pe Netflix în decembrie 2023, la doi ani după încheierea „La casa de papel” și a devenit și atunci cel mai urmărit serial al platformei la nivel mondial.

Deși nu a anunțat deocamdată oficial acest lucru, e aproape sigur că noul sezon al „Berlin” va fi și ultimul, având în vedere că seria a rămas fără actorul care dă viață personajului principal după care este și denumită. Însă s-ar putea ca finalul „Berlin” să nu fie deznodământul și pentru franciza „La casa de papel”.

Site-ul Whats on Netflix notează că în timpul campaniei de promovare în Spania a noului sezon pentru „Berlin”, Netflix a folosit lansarea sa pentru a sugera că franciza va continua. Declarația a fost făcută pe 9 mai la Sevilla, la un eveniment la care au fost invitați 4.000 de fani și 700 de invitați VIP. Mii de invitați au privit cum o ambarcațiune plină de persoane îmbrăcate în emblematicele salopete roșii și măști Salvador Dalí cunoscute din seria originală au navigat pe râul Guadalquivir pe ritmurile piesei „Bella Ciao”.

În timpul evenimentului, Netflix a publicat un trailer „teaser” complet nou și imagini promoționale însoțite de mesajul: „CE URMEAZĂ A ÎNCEPUT DEJA”.

Despre ce ar putea fi un nou serial din universul „La casa de papel”

Netflix a declarat oficial: „Poveștile din ‘La casa de papel’ nu se încheie cu ‘Berlin și Dama cu hermină’”, părând să confirme că un nou serial este în lucru. Dar ce înseamnă exact asta? Până acum nu au apărut prea multe detalii, deși teoria dominantă citată de site-ul Whats on Netflix este că va fi o continuare directă a serialului original, având în vedere că trailerul de tip „teaser” se încheie cu imagini în care sunt dezgropate lingouri de aur.

La două zile după acest anunț inițial, Netflix și canalul oficial La Casa De Papel de pe YouTube au lansat un nou trailer misterior, care include imagini de la evenimentul din 9 mai.

Videoclipul se încheie cu actorul Álvaro Morte, care l-a jucat pe „Profesor” în serialul original, scoțându-și masca Dalí în mijlocul mulțimii și este însoțit de mesajul: „Fiecare vis și fiecare navă are nevoie de un căpitan: Álvaro Morte conduce echipajul nostru de salopete roșii și măști Dalí pentru a anunța că universul ‘La casa de papel’ continuă să trăiască”.

Având în vedere acest videoclip și un mesaj al Netflix India potrivit căruia „Profesorul” s-a întors, totul sugerează că următoarea aventură îl va avea în centru pe Álvaro Morte. Totuși, trebuie subliniat că Netflix nu a confirmat oficial acest lucru.

Fanii „La casa de papel” speculează pe rețelele de socializare că am putea vedea un sezon 6 pentru serialul original, în care „Profesorul” să formeze o echipă complet nouă de hoți pentru o nouă țintă internațională.