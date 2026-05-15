INTERVIU cu actorii unuia dintre cele mai populare seriale din istoria Netflix . „Când am fost la Paris, ne întreba lumea: «Voi ați furat?»”

„Berlin”, popularul serial Netflix care a continuat fenomenul „La casa de papel” (Fabrica de bani), s-a întors în streaming cu al doilea sezon. Trei dintre actorii săi, Pedro Alonso, Joel Sánchez și Julio Peña Fernández, au dezvăluit pentru publicul HotNews la ce să ne așteptăm, dar și cum își explică popularitatea uriașă de care s-au bucurat producțiile despre jafuri.

„Trăim într-o lume în care s-a dovedit că structurile de putere, la nivelul puterii, se fură. Și cetățeanul de rând trebuie să plătească pentru aceste furturi. Senzația că lumea este împărțită, că nu este într-un echilibru (…) e ca un fel de gândire recurentă”, a declarat într-un interviu acordat la București pentru publicul HotNews Pedro Alonso, care l-a jucat timp de aproape un deceniu pe hoțul de bijuterii Andrés de Fonollosa, mai cunoscut după porecla „Berlin”.

„Când am fost la Paris, ne întreba lumea: ‘Voi ați furat?’. Mi se scria destul de mult”, a mai povestit acesta, referindu-se la jaful de la Muzeul Luvru, în interviul acordat HotNews alături de Joel Sánchez și Julio Peña Fernández, „locotenenții” Bruce și Roi ai lui „Berlin” din noul serial.

Al doilea sezon al seriei „Berlin” a avut premiera pe Netflix vineri, 15 mai, când au fost lansate concomitent toate cele 8 episoade ale sale.

Cu ani înainte ca seriale precum „Squid Game”, „Bridgerton” sau „Wednesday” să stabilească recorduri de audiență pentru Netflix, seria „La casa de papel” a fost titlul de referință al platformei de streaming în numeroase țări, inclusiv în România, și rămâne până în prezent unul dintre cele mai vizionate din istoria sa.

Serialul „Stranger Things”, lansat cu doar un an înainte de premiera „La casa de papel” pe Netflix, a devenit în cele din urmă cea mai populară producție a platformei de streaming, în parte datorită succesului uriaș de care s-a bucurat în Statele Unite și America de Nord.

Însă popularitatea „La casa de papel” la nivel internațional a ajutat Netflix să își consolideze statutul de concurent al televiziunilor tradiționale în perioada de început a streaming-ului.

Netflix a anunțat serialul „Berlin” cu puțin timp înainte de încheierea „La casa de papel”

Serialul în limba spaniolă creat de cineastul Álex Pina s-a încheiat în 2021. Însă cu puțin timp înainte de lansarea ultimului sezon, Netflix a anunțat că a comandat o serie „spin-off” pe care a numit-o „La casa de papel: Berlin”. Noul serial a fost creat tot de Pina, care s-a întors de asemenea în rolurile de scenarist și producător executiv. Iar Pedro Alonso a revenit în rolul emblematicului hoț care dă numele noii serii.

Aceasta a avut premiera premiera pe Netflix în decembrie 2023 și a devenit imediat cel mai urmărit serial al platformei la nivel mondial. Într-un clasament separat realizat de Netflix, cel al celor mai urmărite seriale ale sale într-o altă limbă decât engleza, a rămas în top 10 timp de 7 săptămâni.

Noul sezon, denumit oficial „Berlin si Dama cu Hermina”, după o celebră pictură a lui Leonardo da Vinci, va fi lansat vinerea aceasta în streaming. Pentru Alonso, acum în vârstă de 54 de ani, momentul e unul aparte. El a dezvăluit într-un interviu acordat săptămâna trecută marelui cotidian spaniol El Pais că a decis să își ia rămas-bun de la personajul Berlin după aproape un deceniu în care l-a jucat.

De altfel, acesta a fost și primul lucru despre care a dorit să vorbească în interviul acordat HotNews înaintea unei difuzări în avanpremieră la București a primului episod.

Ce spun actorii care dau viață personajelor din serialul Netflix

HotNews: Încă din „La casa de papel”, fanii s-au obișnuit că fiecare jaf e special și unic în felul său. Cum l-ați descrie pe cel din noul sezon al serialului „Berlin”?

Pedro Alonso: Mă aflu într-un moment în care fac o recapitulare pentru că mă despart de acest personaj. Practic, mă despart de o bucată din viața mea. Și măsor totul în perspectivă.

Am trecut prin mai multe paradigme. După ce am călătorit prin toată lumea, și în plan fizic, și în planul ficțiunii, după ce am făcut marketing, ultimele filmări au avut loc la Sevilla. Practic m-am întors acasă. Așa cum în Paris aveam romantismul, jaful din Sevilla l-aș asocia cu iconografia mitului lui Carmen: pasiunea.

Într-o gașcă de hoți, e nevoie de încredere absolută, dar vedem chiar la începutul noului sezon cum tensiuni interpersonale testează foarte puternic acest lucru. Cât de explozivă poate deveni situația și poate pune în pericol chiar jaful plănuit?

Joel Sánchez: Având în vedere că e un furt de acest calibru, eu cred că și încrederea trebuie să fie pe măsură. Și lăsând deoparte furtul, eu cred că masa se poate clătina puțin. Dar cred că am reușit să soluționăm lucrurile într-un mod acceptabil.

Indiferent de situația personală, de relația personală, trebuie să lași totul deoparte când muncești și să iasă totul foarte bine. Relația, aș putea spune că a fost nutritivă. Am lăsat deoparte egoul, am rezolvat totul, pentru că la nivel personal avem o relație foarte bună.

Și atunci lucrurile au decurs bine.

Joel Sánchez, Pedro Alonso și Julio Peña Fernández/Foto: MaríA José LóPez / Zuma Press / Profimedia

Julio Peña Fernández: Eu cred că ceva din magia lui Berlin și faptul că un individ ca el ne este șef a făcut ca noi să ne contagiem, ne-a contagiat cu nebunia lui. Și uneori cu lipsa de profesionalism în ceea ce privește furtul, aș putea spune, Berlin are această capacitate. Pentru el, furtul devine ceva pasional. Și dincolo de furt în sine, are nevoie de o componentă de pasiune, de dragoste, ceva care să-l completeze, să completeze aventura. Și cred că, într-un fel sau altul, fiind liderul nostru, ne bagă pe toți în același film.

Iar după aceea, dacă noi ne rezolvăm între noi sau nu, asta rămâne treaba noastră. Creează puțin haos. Există o instabilitate care ar putea pune în pericol furtul, dar, tocmai pentru că suntem în acest mediu, cred că magia constă în faptul că, la final, lucrurile merg până la capăt, merg mai departe.

Pedro Alonso, despre popularitatea producțiilor despre jafuri

Una din trăsăturile definitorii pentru succesul de care s-a bucurat „La casa de papel” a fost faptul că a avut o atracție foarte largă, indiferent de sex sau vârstă, lucru care a continuat cu „Berlin”. Ce credeți că atrage atât de mult publicul la producțiile despre jafuri?

Pedro Alonso: Pe parcursul întregului film au existat câteva trăsături din Robin Hood, prințul care fură de la bogați. La început, aș fi zis ca să le dea săracilor, deși nu e cazul, dar fură cu pasiune. Exista o atitudine puțin antisistem. Producătorul mereu ne spunea că ceea ce facem noi e ceva de divertisment. Și veneam dintr-o perioadă în care, și eu chiar cred asta, sunt convins, având în vedere criza economică pe care o traversaserăm, era ca o descărcare. Mie mi-ar plăcea să fur sistemul și cred că asta am transmis.

Și, evident, trăim într-o lume în care s-a dovedit că structurile de putere, la nivelul puterii, se fură. S-a dovedit. Sau, cel puțin, în multe locuri se fură. Și cetățeanul de rând trebuie să plătească pentru aceste furturi. Senzația aceasta că lumea este împărțită, că nu este într-un echilibru, ideea de a fura de la oamenii care au foarte mulți bani, e ca un fel de gândire recurentă, ca o fantezie. Dacă vezi asta de pe canapeaua casei tale, acoperit cu păturica ta, o poți considera o descărcare.

De la încheierea primului sezon al „Berlin” și până acum am avut un jaf spectaculos la Luvruanul trecut, chiar comori ale României au fost furatedintr-un muzeu olandez, iar săptămâna trecută am avut o luare de ostatici la o bancă din Germania. Știu că scenariștii sunt cei care scriu povestea serialului, dar sunt curios, voi urmăriți știrile de genul?

Pedro Alonso (râzând): Noi nu știm nimic. Nu, n-am fost noi.

Joel Sánchez: Eu mă uit destul de mult la știri, ca să fiu puțin la curent cu schimbările care au loc la nivelul societății, dar nu urmăresc asiduu știrile referitoare la jafuri.

Pedro Alonso: Álex Pina, producătorul, vine din jurnalism, a fost jurnalist. Și cred că el are un simț fin prin care simte realitatea și sunt convins că el e la curent cu toate lucrurile astea. Mereu ascultă, e atent și uneori mă întreb dacă noi l-am inspirat pe el sau el s-a inspirat din noi. Mă întreb dacă oamenii care au furat s-au inspirat din acțiunile noastre sau nu. Și când am fost la Paris, ne întreba lumea: „Voi ați furat?”. Mi se scria destul de mult. Eu, nu, eu neg mereu totul.

Un mesaj pentru fanii din România ai celor două seriale Netflix

„La casa de papel” și „Berlin” s-au bucurat de un succes la fel de mare în România ca la nivel global, chiar mai mare decât în anumite țări. Aveți un mesaj pentru fanii din România?

Pedro Alonso: Noi am fost o poveste de ficțiune făcută pentru a fi transmisă în Spania, dar am doborât orice graniță. Am ajuns chiar și în Balcani. Partenera mea e din Balcani și, prin urmare, am o conexiune apropiată cu Balcanii.

Nu fusesem niciodată în România, dar vă mulțumesc pentru această complicitate, pentru felul în care am fost primit în atâtea locuri. Iar aici, când văd că ficțiunea noastră a avut atâta succes, e foarte emoționant.

E o minune faptul că lucrurile au luat această amploare. Întregului public din România: „Vă iubesc, vă mulțumesc! Gracias!”.