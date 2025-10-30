Serialul „The White Lotus” se va întoarce într-o țară din Europa pentru sezonul 4 și va rezerva o surpriză majoră

Deși HBO nu a confirmat încă oficial țara în care va fi filmat sezonul 4 al „The White Lotus”, unul dintre serialele sale de mare succes, presa de la Hollywood scrie că e sigur că producția va reveni în Europa, după ce povestea celui de-al doilea sezon s-a desfășurat în Sicilia.

Revista Variety scrie acum, în baza surselor sale din industria cinematografică, că serialul antologie creat de Mike White va fi filmat în Franța și că echipa de producție a început deja să caute locații rafinate în două locuri emblematice: capitala Paris și Riviera Franceză, pe malul Mediteranei.

Primele zvonuri despre faptul că următorul sezon al The White Lotus va fi filmat în Franța au apărut la începutul lunii septembrie, când site-ul specializat pe cinema Deadline a scris în premieră despre acest lucru, de asemenea „pe surse”. Variety și Deadline sunt două dintre cele mai mari site-uri din lume specializate pe industria divertismentului și de multe ori dezvăluie în exclusivitate informații din domeniu, înainte ca ele să fie anunțate oficial.

De exemplu, cele două site-uri scriau în noiembrie 2023 că al doilea sezon al Wednesday, popularul serial Netflix inspirat de Familia Addams, nu va mai fi filmat în România, ci că producția urmează să se mute în Irlanda. Compania americană de streaming a anunțat oficial acest lucru abia jumătate de an mai târziu.

Sezonul 4 al serialului „The White Lotus” nu va mai fi filmat în hoteluri „Four Seasons”

Revista Variety notează acum că, în mod asemănător cu sezonul 3 – filmat în principal pe insula Koh Samui a Thailandei, cu unele episoade la Bangkok – povestea următorului sezon al The White Lotus se va desfășura foarte probabil în mare parte în sudul Franței, cu o intrigă secundară în Paris.

În acest moment, nu a fost rezervat niciun hotel pentru sezonul 4, care se află încă în faza de scriere și nu va începe filmările decât anul viitor, potrivit surselor presei de la Hollywood.

O schimbare majoră va fi faptul că, deși primele trei sezoane s-au desfășurat în complexuri hoteliere Four Seasons din Hawaii, Sicilia și Thailanda, sezonul 4 va urma o altă direcție, întrucât HBO nu și-a reînnoit parteneriatul de marketing cu lanțul hotelier.

Printre hotelurile de lux vizitate la Paris de reprezentanți ai HBO se numără emblematicul Le Lutetia, un hotel de 5 stele situat pe malul stâng al Senei, în elegantul cartier Saint-Germain-des-Prés.

Hotelul Mandarin Oriental Lutetia din Paris, FOTO: Jonathan Jacob / Bestimage / Profimedia

Construit în 1910, Le Lutetia a fost, de-a lungul istoriei, o a doua casă pentru numeroase figuri cunoscute, printre care Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso și Josephine Baker.

Celălalt palat parizian luat în considerare pentru sezonul 4 este Ritz Paris, un alt hotel de 5 stele, deschis în 1898, care a fost locul preferat de întâlnire al unor personalități precum Coco Chanel, F. Scott Fitzgerald și Marcel Proust.

Hotelul Ritz din Paris, FOTO: Shutterstock

Vom vedea actori francezi în sezonul 4 al serialului „The White Lotus”?

Mike White, care încearcă mereu să cultive misterul și suspansul în jurul serialului său, a oferit un indiciu enigmatic despre locația sezonului 4 în secvența „după episod” de la finalul sezonului 3.

„Pentru sezonul 4, vreau să ies puțin din registrul acela cu valuri care se izbesc de stânci”, a glumit el. „Dar întotdeauna mai e loc pentru câteva crime în hotelurile White Lotus”, a adăugat acesta.

Ca și în celelalte sezoane, care prezentau americani bogați în vacanță în stațiuni idilice și interacționând cu localnici, sezonul 4 va include, cel mai probabil, și actori francezi alături de interpreți americani.

Deși distribuția diferă în mare parte de la un sezon la altul, au existat și personaje care au revenit, precum Tanya (jucată de actrița americană Jennifer Coolidge), Greg (Jon Gries) și Belinda (Natasha Rothwell).

Însă deocamdată nu există informații despre distribuția următorului sezon, întrucât HBO nu a început deocamdată procesul de selecție.