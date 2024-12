VIDEO „Paradisul se mută în Thailanda”: HBO a anunțat când apare sezonul 3 al serialului „The White Lotus”

Warner Bros. Discovery, gigantul american al divertismentului care deține televiziunea HBO și platforma de streaming Max, a anunțat marți că următorul sezon al apreciatului său serial „The White Lotus” urmează să aibă premiera în luna februarie a anului viitor.

„Serialul original HBO The White Lotus, multiplu premiat cu Emmy, revine într-o nouă destinație exotică începând cu 17 februarie (…) De această dată, îndrăgita satiră socială ne poartă într-o stațiune exclusivistă din Thailanda, unde, pe parcursul unei săptămâni intense, destinele oaspeților și angajaților se vor intersecta într-o nouă poveste fascinantă”, a transmis Warner Bros. Discovery România într-un comunicat remis presei.

Comunicatul precizează de asemenea că, după premiera din 17 februarie, câte un nou episod va fi lansat săptămânal pe Max în fiecare zi de luni. Al treilea sezon al The White Lotus va avea în total 8 episoade, cu unul mai mult decât anteriorul și cu două în plus față de primul.

Plănuit inițial ca o serie limitată de 6 episoade, The White Lotus a avut premiera în iulie 2021 și s-a bucurat de ratinguri peste așteptări, fiind apreciat atât de spectatori, cât și de către criticii de film. Succesul emisiunii a convins HBO să o reînnoiască ca o serie de antologie, cu o distribuție nouă în fiecare sezon.

Sezonul 2 a avut premiera pe 30 octombrie 2022, iar televiziunea americană a anunțat doar o lună mai târziu că a comandat încă un sezon. Povestea se mută în Thailanda după ce anterioarele două au fost filmate în Hawaii, respectiv Sicilia.

Din distribuția sezonului 3 vor face parte, printre alții, actorii Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins și Jason Isaacs, alături de superstar-ul K-pop Lalisa Manobal.

„The White Lotus”, unul dintre serialele creditate cu impulsionarea turismului

Agenția Bloomberg arăta în primăvara anului trecut, înaintea începerii sezonului festival în multe țări din jurul lumii, că amatorii de vacanţă se îndreaptă din ce în ce mai mult spre locurile unde au fost filmate serialele şi filmele lor favorite, dând exemple în acest sens The White Lotus de pe HBO sau Bridgerton și Emily in Paris de pe Netflix.

Conform unui sondaj publicat anul trecut de American Express, 70% dintre călătorii din Generaţia Z şi Millennials au afirmat că au fost inspiraţi să aleagă o destinaţie turistică după ce au văzut-o pe ecranul unui cinematograf sau într-un serial de televiziune.

Este un impact la fel de mare ca şi cel pe care îl are social media: 75% dintre respondenţi au spus că au călătorit într-un loc după ce au văzut postările prietenilor şi ale altor persoane cu privire la călătoriile lor. „Călătorii sunt din ce în ce mai inspiraţi de cultura pop”, a declarat Audrey Hendley, preşedintele American Express Travel.

O parte din creşterea popularităţii locaţiilor de filmare are legătură cu obiceiurile din timpul pandemiei. Atunci oamenii au fost obligaţi să stea în casă şi au petrecut o mare parte din timp uitându-se la televizor la seriale.

„De pe canapelele lor, visând la ziua când restricţiile de călătorie vor fi ridicate, telespectatorii au început să îşi planifice călătoriile. Acum că graniţele s-au redeschis, locaţiile de filmare au devenit unul din cele mai importante trenduri pentru 2023 în sectorul călătoriilor”, nota Bloomberg.

Hoteluri pline în locurile unde a fost fimat serialul HBO

Primul sezon al The White Lotus a fost filmat la resortul Four Seasons Maui din Wailea iar sezonul al doilea la San Domenico Palace din Taormina, tot o proprietate din cadrul grupului Four Seasons. Cei care au urmărit serialul au făcut apoi rezervări în locurile unde a fost filmat show-ul, ceea ce a impulsionat afacerile hotelurilor respective.

„Atât Maui cât şi Taormina au înregistrat o creştere semnificativă a vizualizărilor pe site şi a verificărilor privind camerele disponibile, ceea ce la final a condus la mai multe rezervări”, afirma Marc Speichert, vicepreşedinte la Four Seasons Hotels and Resorts.

De exemplu, traficul pe internet la Four Seasons Maui a crescut cu 425% în ritm anual numai în perioada difuzării primului sezon al serialului The White Lotus, potrivit grupului Four Seasons. Iar sezonul al doilea al serialului a avut un efect uriaş asupra rezervărilor de vacanţe în Sicilia.

„Pentru următorul sezon la Taormina, hotelul este complet ocupat şi serialul a scos în faţă Taormina ca o destinaţie incredibilă de vacanţă”, mai spunea Speichert.

Rebecca Masri, fondatoarea companiei de turism de lux Little Emperors, declara la rândul ei că actualii săi clienţi, în special cei americani, continuă să facă solicitări cu privire la hotelul Four Seasons din Sicilia unde a fost filmat sezonul 2 al serialului.

Masri a subliniat însă că interesul pentru Sicilia a crescut atât graţie serialului de pe HBO, dar şi ca urmare a faptului că este o destinaţie mai ieftină decât alte zone din Italia, precum Coasta Amalfi.

