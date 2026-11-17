Informații ale serviciilor secrete americane indică faptul că Iranul face planuri pentru a-i viza pe înalți oficiali ai administrației Trump prin detonarea unei „bombe murdare” sau a unei arme chimice în Washington, DC. Unii oficialii se întreabă însă dacă Iranul chiar poate încerca să pună în aplicare un astfel de atac, au declarat șapte oficiali americani pentru CNN.

„Bomba murdară” este o bombă cu explozibili convenționali, dar combină material radioactiv. În momentul exploziei, nu se produce o distrugere în masă, ci se împrăștie substanțe periculoase în aer.

Surse familiarizate cu aceste informații au caracterizat planurile iraniene, deocamdată, ca fiind mai degrabă o încercare de a-și păstra opțiuni decât un indiciu al unui atac iminent.

Totuși, planurile despre un atac obținute de SUA au fost foarte detaliate și includ locații și ținte, au afirmat două dintre surse, ceea ce a declanșat o serie de măsuri de urgență din partea SUA.

Ce spune Casa Albă

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a afirmat că Statele Unite „monitorizează toate amenințările potențiale, dar, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa teritoriului național”.

Însă oficialii americani au interpretat aceste informații ca un semnal că Iranul e dispus să escaladeze conflictul, în contextul în care țara se confruntă cu o presiune intensă din partea atacurilor militare americane și a unui blocaj economic aspru, despre care înalți oficiali ai administrației au afirmat că „devastează” țara.

Asta arată că Teheranul planifică în mod activ posibile atacuri pe teritoriul SUA, chiar dacă nu există dovezi că ar fi decis deja să treacă la acțiune, potrivit informațiile serviciilor americane.

„Dacă dispun, într-adevăr, de personalul necesar pentru a pune acest lucru în aplicare este o chestiune discutabilă”, a declarat una dintre surse pentru CNN.

Planurile iraniene îndreptate împotriva unor oficiali americani, actuali sau foști – inclusiv un complot pentru asasinarea lui Trump în 2024 – există încă din timpul primului mandat al președintelui și s-au concentrat, în mare parte, pe identificarea unor ocazii de a ucide oficiali americani în timp ce aceștia se aflau în străinătate.

Iranul ar avea deja pregătit materialul

Oficialii care au discutat cu CNN au avertizat că Statele Unite sunt extrem de vulnerabile la un atac cu arme neconvenționale.

„Bombele murdare” sunt relativ ușor de asamblat. Iranul nu ar avea neapărat nevoie să introducă clandestin agenți instruiți în țară: ar trebui doar să convingă o persoană care locuiește deja în Statele Unite să comită atacul.

Serviciile de informații americane au interceptat discuții iraniene potrivit cărora Iranul a ascuns materiale pentru fabricarea bombelor pe teritoriul Statelor Unite.

Oficialii au păreri împărțite cu privire la cât de credibile sunt aceste informații, dar, în general, consideră că ar fi foarte ușor, și chiar probabil, ca Iranul să fi amplasat deja materiale nucleare sau agenți chimici care ar putea fi integrați într-o armă convențională.

„Având în vedere cât de ușor de penetrat a fost granița noastră în cea mai mare parte a ultimilor zece ani, ar fi fost extrem de ușor să se introducă în țară agenți” care să poată procura și plasa componente pentru bombe, a declarat una dintre sursele apropiate serviciilor de informații.

Mulți oficiali din domeniul securității naționale presupun că materiale nucleare au fost plasate în SUA încă de acum ani, dacă nu chiar decenii, a spus o altă sursă.