Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia

Sezonul de schi 2026 în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, iar pentru amatorii sporturilor de iarnă vor fi deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, transmite Agerpres.

Se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia, cu excepţia pârtiei Ruia, precum şi pe cele două pârtii pentru începători, Bradul şi Stadion, deschise marţi.

Totodată, vor circula Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.

Viceprimarul Dan Ghiţă a precizat că, în prezent, cea mai mare parte a zăpezii de pe pârtii este artificială şi, în acelaşi timp, a transmis tuturor celor care vor dori să urce în Poiana Braşov să folosească transportul în comun, toate cele trei linii – una de la Gară, alta din centrul istoric şi a treia din Poiana Mică – fiind operate cu autobuze ale RATBV.

„A fost un efort considerabil (să amenajăm pârtiile – n.r.) mai ales că temperaturile şi, apoi, vântul puternic nu ne-au ajutat foarte mult, aşa că a trebuit să profităm de fiecare moment propice pentru a produce zăpadă. În acest moment, cea mai mare parte a zăpezii de pe pârtii este artificială”, a transmis Dan Ghiță.

Viceprimarul a îndemnat turiștii să folosească liniile de transport în comun, în primul rând linia 60, de la parcarea din Poiana Mică şi până la telegondolă. De asemenea, este disponibilă linia 20 din Livada Poştei şi până în Poiana Braşov, în parcarea mare şi linia 100 de la Gară până în Poiana Braşov.