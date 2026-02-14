Sf. Valentin: Cine sunt cei mai mari exportatori și importatori de flori din lume

Ziua Îndrăgostiților este o zi importantă pentru florari, în care interesul consumatorilor pentru flori este la cote maxime .

Cel mai mare exportator de flori din lume este, de departe, Olanda, urmată de Columbia, Ecuador, Kenya și Etiopia.

Principalii exportatori (flori tăiate)

Olanda – Aproximativ 40-50% din exporturile globale de flori tăiate, aproximativ 5 miliarde USD anual.

Columbia – Aproximativ 1,4-2,3 miliarde USD, un loc doi puternic, concentrată în mare măsură pe piața americană.

Ecuador – Aproape 1,0 miliarde USD, în special trandafiri premium.

Kenya – Aproximativ 0,66 miliarde USD, principalul exportator african și cel mai mare furnizor pentru piața UE.

Etiopia – Aproximativ 0,23-0,3 miliarde USD, un jucător regional din ce în ce mai important.

Conform mai multor seturi de date (UN Comtrade/WITS, OECD), aceste cinci țări reprezintă marea majoritate a exporturilor globale de flori tăiate, cu estimări de aproximativ 85-90% din comerțul mondial cu flori tăiate și buchete.

De ce este Olanda principalul exportator de flori?

Olanda este principalul exportator de flori deoarece combină o logistică ideală, un centru comercial imens, tehnologie avansată pentru sere și un sistem de licitații de lungă durată care concentrează fluxurile comerciale globale acolo.

Olanda transportă aproape jumătate din totalul exporturilor globale de flori (aproximativ 47% din exporturile mondiale de flori tăiate, în jur de 5 miliarde USD), ceea ce îi conferă o scară masivă și putere de piață.

Locația sa centrală în Europa, plus porturile de clasă mondială (Rotterdam) și aeroportul Schiphol, o fac centrul logistic natural pentru produse perisabile cum ar fi florile.

Sistem de licitații și comercializare

Licitația de flori de la Aalsmeer și alte licitații olandeze funcționează ca o piață globală unde producătorii din Africa, America Latină și Europa vând către cumpărători din întreaga lume, astfel încât o mare parte din comerțul global este direcționată prin Olanda, chiar și atunci când florile sunt cultivate în altă parte.

Acest rol de centru de reexport înseamnă că cifrele exporturilor olandeze reflectă atât producția internă, cât și redistribuirea internațională, consolidând poziția sa de top în statisticile comerciale.

Cultivatorii olandezi utilizează agricultura în seră extrem de eficientă, cu control climatic avansat, ameliorare și logistică, ceea ce permite producția pe tot parcursul anului și randamente foarte mari pe metru pătrat.

Deceniile de specializare în horticultură, ameliorarea plantelor și logistica lanțului rece au creat un ecosistem (furnizori, institute de cercetare, licitații, expeditori de mărfuri) pe care concurenții îl pot reproduce rapid.

Cei mai mari importatori de flori tăiate la nivel global sunt Statele Unite, Germania, Olanda și Regatul Unit și Franța.

Principalele țări importatoare

Statele Unite – Importuri de flori tăiate în valoare de aproximativ 1,7–2,6 miliarde USD, aproximativ un sfert sau mai mult din cererea globală.

Germania – În jur de 1,3–1,4 miliarde USD, ceea ce o face cea mai mare piață națională din UE.

Olanda – În jur de 0,95–1,1 miliarde USD; o mare parte din această valoare este destinată reexportului prin licitații olandeze.

Regatul Unit – Importuri în jur de 0,75–1,0 miliarde USD, aprovizionate în mare parte de Olanda și Kenya.

Franța – Importuri în jur de 0,38–0,4 miliarde USD în seturi de date recente.

În ITC, UN Comtrade/WITS și rezumatele analizelor comerciale, aceste cinci țări apar în mod constant ca principalii cumpărători în comerțul mondial cu flori tăiate.