Sfințirea Catedralei Naționale: Documentul de care au nevoie pelerinii pentru acces și regulile care le sunt impuse

Duminică, 26 octombrie, are loc sfințirea Catedralei Naționale (sau Catedrala Mântuirii Neamului), un eveniment la care sunt așteptați mii de credincioși din țară. Pelerinii care participă la sfințirea Catedralei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și să urmeze un set de reguli obligatorii, potrivit Basilica, agenția de știri a Bisericii Ortodoxe.

Potrivit sursei citate, în absența unui act de identitate, niciun pelerin nu poate intra la ceremonia de sfințire.

De asemenea, pelerinii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul pe esplanadă.

Programul Sfințirii Catedralei Naționale va începe duminică 26 octombrie, de la ora 07:30.

Ce reguli sunt pentru pelerini la sfințirea Catedralei Naționale

Alte reguli obligatorii pentru pelerini pentru evenimentul de mâine sunt:

Pelerinii din eparhii nu vor avea acces cu următoarele lucruri: arme albe (cuțit, briceag etc), obiecte înțepătoare și tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice (petarde, artificii etc), scaune pliabile, sticle din sticlă.

Pelerinii pot avea la ei un bagaj mic, care va conține: o sticlă de apă și haine adaptate pentru condițiile atmosferice.

Persoanele care iau medicamente să aibă la ei doar doza pentru ziua respectivă. Dacă medicamentele au un regim special, să aibă la ei rețeta.

În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, se va staționa în zona în care a fost repartizată eparhia. Acel spațiu este îngrădit cu garduri. Accesul se va face doar pe rutele indicate.

De asemenea, nu este permisă trecerea cu aparate de fotografiat sau alte dispozitive, în afară de telefon.

„Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!”, precizează Basilica.

Pelerinii nu au acces, în timpul slujbei, în Catedrală și nu au voie să se deplaseze în alte zone decât cele în care au fost repartizați să stea.

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului începe la ora 10:30 și se termină la 12:30.

„Nu se va face împărtășirea niciunui pelerin din eparhii după terminarea Sfintei Liturghii. Se va acorda, după terminarea Sfintei Liturghii, anafură, apă și un sandviș fiecărui pelerin din eparhie”, potrivit sursei citate.

Intrarea la închinare în Sfântul Altar se va realiza în următoarea ordine: întâi vor intra invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în ordinea în care sunt mai aproape de treptele Catedralei.