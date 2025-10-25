Sfințirea Catedralei Naţionale: Care este programul și ce restricții de trafic sunt / Măsuri și recomandări ale Jandarmeriei

Catedrala Mântuirii Neamului în timpul unei conferințe de presă legată de măsurile de ordine luate pentru ziua inaugurării, în București, 22 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Catedrala Națională (sau Catedrala Mântuirii Neamului) va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025. La eveniment sunt așteptați mii de oameni, iar traficul va fi blocat pe rute importante din București.

Slujba de sfințire va fi săvârșită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, a anunțat Basilica, agenția de știri a Bisericii Ortodoxe.

La ceremonie sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane. În Catedrală au acces numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane. Alte 8.000 de persoane vor urmări slujba pe ecranele special montate în piațeta din fața Catedralei Neamului. Accesul este permis aici doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară.

Ceilalți credincioși care doresc să fie prezenți vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

Sfințirea Catedralei Naționale. Programul zilei de 26 octombrie

Evenimentele vor începe de la 7.30 cu Sfânta Liturghie care va fi oficiată în Catedrală. Apoi, vor sosi Patriahul Bartolomeu al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al României care vor oficia Slujba de Sfințire între 10.30 și 12.30.

07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națională, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți;

– Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; 10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

Când este permis accesul în Catedrală

Accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațeta Catedralei, potrivit Basilica.

Restul credincioșilor în cursul zilei de 26 octombrie 2025 numai după ora 20.00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Accesul general va mai fi permis pe 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Restricții de trafic în București în ziua de 26 octombrie

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în data de 26 octombrie a.c., între orele 00:00-22:00, Brigada Rutieră anunță că se va restricționa traficul rutier pe următoarele artere:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, ambele sensuri;

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului, ambele sensuri;

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. lzvor și Str. Dr. lon Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și str. Sabinelor.

Peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi la sfințirea Catedralei Naţionale

Jandarmeria Capitalei anunță că duminică, în ziua evenimentului, începând cu ora 6.00, peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi în dispozitivul de ordine publică, dispuşi în punctele cheie pentru a îndruma toţi oamenii care vor participa la eveniment.

„Este important de menţionat că accesul participanţilor se face începând cu ora 07:00, prin cele trei puncte: intrarea pe la Paraclisul Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur”, precum şi pe la celelalte două intrări din strada Izvor. Jandarmii vor fi dispuşi în toate zonele de acces pentru a fluidiza grupurile de participanţi şi pentru a oferi îndrumări. Prin prezenţa noastră, urmărim să fie evitate aglomerările de persoane, timpul de aşteptare al credincioşilor să se reducă şi să prevenim incidentele”, a anunțat Jandarmeria Capitalei.

Jandarmeria reamintește că în timpul slujbei, în interiorul Catedralei accesul va fi permis doar pentru invitaţii oficiali, iar în piaţeta Catedralei vor putea avea acces doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din ţară.

„Celelalte persoane prezente, atât din Bucureşti, cât şi din alte localităţi, vor putea staţiona în exteriorul gardului Catedralei, respectiv în Piaţa Arsenalului sau pe partea carosabilă dinspre strada Izvor sau Calea 13 Septembrie. Accesul acestora în interiorul Catedralei se va face doar după ora 20.00, îndrumaţi de jandarmi, către punctul de acces central din strada Izvor, rândul de aşteptare formându-se pe Calea 13 Septembrie, pe trotuar, paralel cu gardul Palatului Parlamentului”, precizează Jandarmeria.

Recomandări ale Jandarmeriei

În același timp, Jandarmeria Capitalei face următoarele recomandări:

cei prezenţi să manifeste răbdare şi să adopte un comportament civilizat;

să respecte indicaţiile jandarmilor şi regulile impuse de organizator;

să fie atenţi la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracţiuni de furt din buzunare;

părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale, să solicite ajutorul jandarmilor aflaţi în apropiere sau să apeleze numărul de urgenţă ”112”.

din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Totodată, jandarmii recomandă tuturor participanţilor „să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări contrare prevederilor legale”.

Este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.