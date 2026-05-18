Shakira a obținut o mare victorie în instanță: Fiscul spaniol trebuie să-i plătească peste 60 de milioane de euro

Justiția spaniolă a dispus ca autoritățile fiscale să îi achite cântăreței columbiene Shakira peste 60 de milioane de euro pentru sume încasate în mod nejustificat, anulând un litigiu fiscal referitor la anul 2011, potrivit documentelor judiciare citate de AFP și Reuters.

Tribunalul înaltei curți spaniole, instanța specializată în cazurile importante, a ordonat la jumătatea lunii aprilie „restituirea sumelor plătite, împreună cu dobânzile legale”.

Instanța a anulat astfel rectificările fiscale și amenzile de câteva milioane de euro impuse de administrația fiscală Shakirei, deoarece nu a reușit să demonstreze că artista a avut rezidența fiscală în Spania în 2011.

Decizia venită în urma apelului făcut în justiție de Shakira prevede nu numai anularea sumei de 55 de milioane de euro ce îi fusese impusă în anul 2021 de fiscul spaniol, ci și plata de dobânzi, ceea ce duce totalul de restituit la peste 60 de milioane de euro

Hotărârea se referă la o dispută privind anul fiscal 2011. Presa spaniolă a relatat că instanța a constatat că autoritățile fiscale nu au dovedit că Shakira era rezidentă fiscal în Spania în acel an.

Este o nouă victorie pentru Shakira după cea din mai 2024, când un tribunal spaniol a anunţat că a clasat cea de-a doua procedură pentru fraudă fiscală deschisă împotriva celebrei cântăreţe, fiind vorba de anul 2018.

Anterior însă, în noiembrie 2023, Shakira a semnat un acord în ultimul moment cu Parchetul spaniol şi a evitat astfel un proces care risca să mediatizeze intens o serie de detalii despre viaţa ei privată. Acest dosar se referea la perioada 2012-2014.

În cadrul acelui acord, celebra cântăreaţă a fost condamnată la plata unei amenzi de peste 7,3 milioane de euro, reprezentând 50% din cuantumul fraudei. Ea achitase deja 17,45 milioane de euro fiscului spaniol pentru a-şi reglementa situaţia juridică în acest dosar.

Shakira – al cărei nume a apărut în „Pandora Papers”, o vastă anchetă jurnalistică în care mai multe sute de personalităţi au fost acuzate că şi-au ascuns veniturile în companii offshore – s-a despărţit de Gerard Pique în 2022 şi s-a mutat în Miami împrună cu copiii ei.