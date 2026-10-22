Shamonda. Un virus despre care se credea că circulă doar în rândul animalelor, descoperit pentru prima dată în cadavrul unui bărbat: „E vorba de un caz excepțional”

Un virus din familia orthobunyavirus, de tip Shamonda, transmis de mici insecte care înțeapă și care până acum circula în rândul animalelor de fermă, a fost detectat pentru prima dată la un om care a decedat la începutul lunii octombrie, au anunțat joi autoritățile franceze, citate de ziarul francez Le Figaro.

„În ciuda faptului că virusul Shamonda circulă de câteva decenii în Africa și Asia, până în prezent nu fusese documentat niciun caz la om. Este vorba, așadar, de un caz excepțional apărut la un pacient cu imunitate puternic compromisă”, internat la Lyon pentru o afecțiune gravă și „decedat la începutul lunii octombrie”, potrivit unui comunicat comun al ministerelor Sănătății și Agriculturii.

„Nu am identificat niciun risc sanitar pentru populație”

„Având în vedere cunoștințele disponibile despre acest virus, nu s-a identificat până în prezent niciun risc sanitar pentru populația generală”, au precizat autoritățile.

Ce este Shamonda

Virusul Shamonda este un orthobunyavirus transmis de insecte, care afectează în principal animalele de fermă, în special bovinele, și se transmite prin mușcătura țânțarilor mici, scrie publicația Jerusalem Post.

Identificat pentru prima dată în Nigeria la mijlocul anilor 1960, de atunci a fost detectat sporadic la animale din Africa și Japonia.

Potrivit Reuters, ​ipoteza principală este că ​pacientul s-ar fi putut infecta în estul Franței, unde virusul ⁠a circulat printre ​animale în primăvara și vara anului 2026.