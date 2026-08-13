Shein, schimbare radicală. Gigantul chinez pregătește prețuri diferite pentru clienții din Europa

După ani de succes, platforma de comerț online Shein, cunoscută pentru prețurile scăzute, se confruntă cu probleme din cauza taxei de trei euro aplicată coletelor din afara Uniunii Europene, introdusă de la 1 iulie, pentru produsele care până atunci erau scutite, scrie cotidianul spaniol El Pais.

Gigantul chinez a recunoscut că taxa aplicată pentru comenzile mai mici de 150 de euro riscă să reprezinte un obstacol pentru dezvoltarea sa și vrea să crească prețurile, în condițiile în care comenzile au scăzut în unele țări europene, de la începutul lunii trecute.

Taxa este datorată pentru fiecare tip de articol, indiferent de numărul acestora: dacă un colet conține, de exemplu, un tricou și o pereche de pantofi, va trebui plătită de două ori.

Dacă pachetul conține 5, 10 sau chiar 15 tricouri și niciun alt tip de articol, taxa va fi percepută o singură dată.

După introducerea acestei taxe, Shein ia în calcul să majoreze prețurile de pe platformă, potrivit documentației trimise de companie Bursei din Hong Kong, în cadrul procesului pe care îl parcurge de câteva săptămâni pentru a fi cotată la bursă.

Shein mai plănuiește o taxă

Potrivit gigantului chinez, până la introducerea taxei produsele comercializate pe platforma chineză beneficiau de mecanismul simplificat de declarare a TVA-ului din UE, precum și de scutirea vamală aplicabilă comenzilor cu o valoare reală mai mică de 150 de euro.

În plus, Shein ia în calcul să adauge, în lunile următoare, o taxă de procesare de doi până la patru euro.

„Ca urmare a acestor măsuri, produsele achiziționate prin intermediul platformei noastre și expediate în Europa, care beneficiau anterior de scutire, sunt supuse unor costuri mai mari, și este posibil să fim nevoiți să ne adaptăm practicile comerciale în consecință”, a declarat compania.

„Aceste măsuri ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității noastre, asupra situației noastre financiare și asupra rezultatelor operaționale”, a mai precizat Shein, care a recunoscut că majoritatea produselor vândute pe platforma populară și în România provin din China continentală.

Compensare pentru „o parte din costurile suplimentare”

Compania chineză înregistrată în paradisul fiscal al Insulelor Cayman, a mai subliniat că are în vedere „o creștere a prețurilor noastre în Europa pentru a compensa o parte din costurile suplimentare”.

Shein estimează că acest lucru îi va afectat vânzările pe bătrânul continent.

„Este posibil ca, pe termen scurt, să se înregistreze un impact negativ asupra volumelor noastre de vânzări ca urmare a acestor măsuri. Deși este încă prea devreme pentru o evaluare completă, este posibil ca tendința în Uniunea Europeană să fie, în general, egală sau superioară impactului observat în Statele Unite”, a adăugat compania.

Gigantul chinez a întâmpinat probleme și pe piața din SUA, Shein l-a indicat drept vinovat pe președintele american Donald Trump, care a schimbat politica comercială față de China.

Până de curând, produse în valoare de până la 800 de dolari puteau intra în SUA fără a fi supuse taxelor vamale, un regim pe care platforme precum Shein și Temu l-au exploatat masiv pentru a oferi prețuri extrem de mici consumatorilor americani.

Europenii, principalii cumpărători

Europa este principala piață mondială de vânzări pentru Shein, reprezentând peste 32% din veniturile totale în primul trimestru al acestui an.

Deși taxa europeană de trei euro pentru fiecare colet cu o valoare sub 150 de euro se aplică tuturor produselor din afara UE, ea a fost concepută pentru practicile grupurile mari chineze, precum Shein, Temu sau Aliexpress.

Taxa impusă de UE vizează limitarea afluxului în Europa de produse provenite majoritatea din China, de pe platforme precum Temu sau Shein, și care nu respectă întotdeauna standardele europene.

Însă taxa este temporară. Ea va fi aplicată până la o reformă profundă a sistemului vamal european, prevăzută peste doi ani.

Miliarde de colete din China, în Europa

În 2025, 5,9 miliarde de colete cu o valoare egală sau mai mică de 150 de euro au fost livrate în Europa, potrivit datelor Comisiei Europene. Numărul acestora a crescut în ultimii ani iar 90% sunt din China.

Spaniolii sunt europenii care care cumpără cel mai mult de pe Shein, potrivit datelor furnizate de o asociație patronală a marilor lanțuri de distribuție din Peninsula Iberică, potrivit El Pais.

Pentru clienții din România, gigantul chinez precizează pe site că percepe o așa-numită „taxă de manipulare” în valoare de 26,28 de lei, echivalentul a cinci euro, pentru fiecare comandă mai mică sau egală cu 177 de euro.

Pentru produsele care sunt expediate din depozitele din Europa nu sunt percepute taxe vamale suplimentare, conform platformei chineze.