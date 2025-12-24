Și copiii resimt stresul de Sărbători: 7 situații care le provoacă anxietate și soluții pentru părinți

Perioada Sărbătorilor este, fără îndoială, plină de magie pentru copii – cadouri, momente petrecute alături de familie și tradiții speciale. Totuși, toate aceste bucurii pot veni la pachet cu stres și anxietate. Este normal ca unii copii să fie mai sensibili în această perioadă, iar manifestările lor – iritabilitate, agitație sau refuz – nu înseamnă că sunt „răsfățați“ sau „pretențioși“, ci că trec printr-o perioadă diferită de rutina lor obișnuită și au nevoie de sprijin și răbdare din partea adulților. Iată o listă cu situații care îi stresează pe cei mici și soluții pentru părinți ca Sărbătorile să fie mai liniștite.

Nu doar adulții resimt presiunea Sărbătorilor – copiii simt și ei stresul acestei perioade, adesea în moduri subtile. Acest stres se poate manifesta prin schimbări ale comportamentului și ale stării emoționale: devin mai agitați sau irascibili, pot refuza să doarmă sau să mănânce și uneori își pierd interesul pentru activitățile care altădată le făceau plăcere. La cei mai mici, țipetele, plânsul sau conflictele cu frații pot apărea mai des și mai intens.

De asemenea, un copil stresat se poate lipi mai mult de părinți, poate simți dor de casă când se află într-un mediu nou, se poate retrage sau poate evita interacțiunile sociale – de exemplu, refuză să se joace cu ceilalți copii, se ascunde în spatele părinților la petreceri sau cere constant să meargă acasă.

De la entuziasm la oboseală și anxietate

Schimbările în comportamentul copiilor sunt firești în această perioadă – programul diferit, agitația constantă, vizitele la rude sau așteptările legate de cadouri pot fi copleșitoare. Chiar și cei mai entuziaști copii pot experimenta emoții mixte – de la bucurie și nerăbdare la oboseală sau anxietate.

În aceste momente, rolul părinților este esențial: explicând copiilor ce urmează să se întâmple și implicându-i în planificare, îi ajutăm să se simtă în siguranță și să aibă mai mult control asupra lucrurilor. Chiar și informații simple – ce vizite sunt programate, cine va fi prezent sau ce activități vor avea loc – pot reduce anxietatea și îi pot ajuta să se adapteze mai ușor la agitația Sărbătorilor.

Iată câteva lucruri care îi pot dezechilibra emoțional pe copii în perioada Sărbătorilor

Schimbările de rutină

Perioada Sărbătorilor aduce adesea modificări semnificative în programul zilnic al copiilor – ore diferite de somn, mese neregulate sau mai multe activități sociale decât de obicei. Această lipsă de consistență poate crea nesiguranță și iritabilitate, mai ales la cei mici, care se bazează pe rutină pentru a se simți în siguranță. Copiii se simt mai liniștiți și mai echilibrați atunci când au elemente previzibile în programul lor, chiar și mici momente familiare sau obiceiuri repetate îi pot ajuta să gestioneze mai ușor agitația din această perioadă.

Conform unui studiu publicat în revista științifică International Journal of Obesity, copiii care aveau ore regulate de masă și culcare, la vârsta de trei ani, își getionau mai bine emoțiile și aveau mai puține dificultăți comportamentale.

Soluție: Chiar dacă programul din această perioadă este mai imprevizibil, păstrați câteva momente constante în fiecare zi: ore aproximativ aceleași pentru culcare și trezire, mese regulate și obiceiuri familiare, cum ar fi cititul unei povești seara. Aceste mici ancore oferă copilului siguranță și îl ajută să gestioneze mai ușor agitația și emoțiile puternice ale Sărbătorilor.

Așteptările legate de cadouri

Perioada Sărbătorilor aduce mult entuziasm în jurul cadourilor, dar și presiune pentru copii. Ei pot avea așteptări mari despre ceea ce vor primi sau despre cum „ar trebui“ să se comporte pentru a merita cadouri. Dezamăgirile apar rapid dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum și-au imaginat, ceea ce poate duce la frustrare, tristețe sau iritabilitate. În plus, comparațiile cu frații, prietenii sau alți copii pot amplifica anxietatea și nemulțumirea.

Soluție: Poți discuta cu copilul despre ce cadouri sunt realiste și să-i explici că bucuria Crăciunului vine nu doar din lucruri materiale, ci mai ales din momentele petrecute împreună. Practic, îl poți implica în alegerea și împachetarea cadourilor pentru familie, puteți face împreună mici surprize sau scrie bilețele pentru cei dragi, astfel încât experiența să fie la fel de importantă ca darurile.

Agitația și supra-stimularea

Perioada Sărbătorilor este însoțită și de multe activități în același timp – pregătiri pentru Crăciun, cumpărături, decorarea bradului, vizite. Toate acestea pot fi copleșitoare pentru copii, mai ales pentru cei sensibili sau mai mici, și pot duce la iritabilitate, plâns mai des sau dificultăți în a se concentra și a se liniști. Supra-stimularea poate face ca emoțiile să fie mai intense și mai greu de gestionat.

Soluție: Ajută mici momente de pauză, în fiecare zi, chiar și doar 10–15 minute, în care copilul să se relaxeze, să citească o poveste sau să facă o activitate preferată calmă. De asemenea, limitați agitația din casă și planifici vizitele astfel încât să nu se suprapună cu programul de somn și să fie prea mulți musafiri într-o singură zi.

Mesele și întâlnirile cu familia extinsă

Pentru unii copii, situațiile sociale pot fi deosebit de dificile. Ei se pot teme să cunoască persoane noi sau să vorbească cu rude pe care nu le-au mai văzut de mult timp. Supraexpunerea poate provoca anxietate, oboseală emoțională și iritabilitate. Copiii pot deveni mai sensibili, pot plânge mai des sau pot evita interacțiunile.

Soluție: Pregătește copilul pentru situațiile noi: explică ce se va întâmpla, ce persoane vor fi prezente și ce se așteaptă de la el, astfel încât să știe la ce să se aștepte și să se simtă mai în siguranță. Mai mult, încurajează-ți copilul să-ți spună când se simte nevoia să se retragă. Poți să-i explici că este în regulă să participe doar pentru scurt timp sau să se retragă pentru un timp într-o altă cameră, unde se poate juca liniștit. De asemenea, oferă-i opțiuni: să aducă o activitate preferată (carte, joc) sau să petreacă timp cu cineva de încredere, astfel încât să se simtă în siguranță și să nu fie copleșit.

Întâlnirea cu Moș Crăciun

Pe cât de mult așteaptă unii copii întâlnirea cu Moș Crăciun, pe atât de stresantă și copleșitoare poate fi pentru alții. Dacă plănuiți o vizită într-un loc unde copilul îl poate vedea pe Moș, mulțimea de oameni, zgomotul și timpul de așteptare pot amplifica anxietatea, mai ales la copiii sensibili sau la cei care se stresează ușor în situații noi. Pentru cei mai mici, ideea de a sta față în față cu o persoană necunoscută, chiar și într-un costum prietenos, poate fi intimidantă și poate genera emoții puternice.

Soluție: Înainte de a merge să îl vadă pe Moș Crăciun, întreabă-l pe copil dacă vrea să participe și respectă răspunsul lui. Oferă-i opțiunea de a se retrage sau de a privi de la distanță dacă se simte copleșit și exersați împreună ce ar putea spune sau cum ar putea reacționa. Alege momente mai liniștite pentru vizită și asigură-te că are alături un adult de încredere care să îl susțină, astfel încât experiența să fie plăcută și fără presiune.

Îmbrăcatul în haine de Sărbătoare

Pentru unii copii, ideea de a purta haine diferite de cele obișnuite poate fi stresantă, mai ales pentru cei sensibili care nu acceptă ușor diferite texturi. Materialele diferite, dresurile, cravatele sau pantofii eleganți pot fi incomode și pot provoca neliniște.

Potrivit unui studiu publicat în revista științifică Frontiers in Psychology, sensibilitatea tactilă la copii este asociată cu dificultăți emoționale și comportamentale. Atunci când un copil are o reacție puternică la stimuli tactili (cum ar fi texturile hainelor), acest lucru poate contribui la neliniște sau dificultăți în gestionarea emoțiilor.

Soluție: Oferă-i copilului posibilitatea de a alege între două opțiuni de ținută acceptabile. Dacă hainele obișnuite nu sunt o opțiune, încearcă să faci experiența cât mai confortabilă: scoate etichetele care pot irita, alege materiale moi și permite-i să se schimbe înapoi în hainele obișnuite cât mai curând posibil. Astfel, copilul se va simți mai confortabil și anxietatea legată de îmbrăcat va fi redusă.

Mâncarea festivă

Perioada Sărbătorilor vine cu mese festive încărcate cu preparate tradiționale – sarmale, cârnați, salată boeuf, cozonaci sau diverse prăjiuri. Pentru unii copii, aceste alimente pot fi intimidante sau greu de acceptat, iar gusturile, aromele puternice sau texturile diferite le pot provoca neliniște și chiar refuz.

Soluție: Pentru a reduce stresul legat de mesele festive, păstrează în meniu și alimente familiare copilului și introdu preparatele tradiționale noi treptat, fără a pune presiune. Oferă-i posibilitatea să aleagă ce vrea să guste și cât, iar dacă refuză anumite alimente, nu insista. Permite-i să aibă la îndemână gustări familiare, astfel încât experiența să fie plăcută și fără anxietate.

