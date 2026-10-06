Și Premiile Emmy trec online. Ce platformă de streaming va difuza ceremonia începând din 2027

Premiile Emmy trec de la televiziunea tradiţională la streaming pentru prima dată în istoria galei, Amazon Prime Video urmând să difuzeze ceremonia începând din 2027, a anunţat marţi Academia americană de televiziune.

Gala premiilor Emmy va putea fi vizionată fără abonament la nivel global şi va continua să se desfăşoare în luna septembrie, a spus Academia.

Acordul dintre Amazon şi Academia americană de televiziune are o durată de şase ani, precizează agenția de presă DPA, citată de Agerpres.

Parteneriatul va asigura că „cele mai prestigioase premii din televiziune vor continua să se adapteze la un peisaj media în schimbare, îmbrăţişând viitorul consumului de televiziune de calitate”, a mai spus Academia.

Demersul pune capăt modelului de durată prin care gala Emmy era transmisă pe rând de principalele posturi americane ABC, CBS, Fox şi NBC.

Decizia va atrage cu siguranţă critici, întrucât Amazon nu va fi doar partenerul de transmisiune a premiilor Emmy pentru cel puţin şase ani, ci este, în acelaşi timp, un important producător şi concurent în cadrul galei.

Observatorii din domeniu au speculat că premiile Emmy ar putea în cele din urmă să se mute în streaming, deşi este încă neclar dacă o astfel de schimbare va ajuta la inversarea tendinţei de scădere a audienţelor.

Decernate pentru prima oară în 1949, premiile Emmy se numără printre cele mai prestigioase distincţii din industria de divertisment din Statele Unite, recompensând programe de televiziune, actori şi alţi profesionişti din industrie.