Și rușii, și ucrainenii profită de schimbarea de vreme de pe câmpul de luptă. Ceața devine un element cheie

Un militar rus se pregătește să lanseze o dronă FPV la un centru de antrenament al Districtului Militar Central, Foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Schimbarea vremii, pe frontul din Ucraina, a creat condiții periculoase pentru ambele tabere, dar a adus și oportunități. Ceața abundentă limitează utilizarea dronelor, dar atât forțele ruse, cât și cele ucrainene au reușit să o folosească în avantajul lor, scrie CNN într-o analiză.

Vineri, trupele Moscovei au profitat de vizibilitatea redusă pentru a construi un ponton peste râul Vovcha din sudul Ucrainei, potrivit site-ului web neoficial DeepState, care monitorizează evoluțiile de pe câmpul de luptă. Au reușit astfel să treacă cel puțin 10 vehicule, care apoi s-au dispersat în localitatea Dachne.

„Ceața este foarte densă, iar forțele inamice continuă să se acumuleze”, a declarat un soldat ucrainean, Stanislav Buniatov, pe Telegram.

„E mai greu pentru drone să te lovească”

În regiunea Donețk, ceața a împiedicat operațiunile cu drone ale celor două tabere, în zona orașului Pokrovsk, și a adăugat un element de hazard pe câmpul de luptă.

„Ceața din Donbas. E bine să te miști în ceață pentru că e mai greu pentru drone să te lovească, dar e greu și pentru noi, iar totul se transformă într-un fel de joc de table pe acest pământ”, a spus un soldat ucrainean din zonă.

Ceața a ajutat un regiment ucrainean de asalt să facă raiduri în ultimele zile în anumite zone din Pokrovsk, unde sunt prezente forțe ruse „care traversează liniile de cale ferată care împart Pokrovskul”, potrivit analistului militar David Axe.

Forțele ucrainene folosesc de obicei drone de supraveghere pentru a urmări mișcările trupelor ruse, dar vremea le afectează capacitățile.

„Ceața, vântul și ploaia degradează semnificativ operațiunile cu drone, permițând infiltrarea Rusiei prin pozițiile ucrainene”, a scris vineri pe X analistul Michael Kofman, care a vizitat recent Ucraina.

Ceața i-a ajutat pe ruși și în regiunea ucraineană Zaporojie, unde, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Ministerul rus al apărării, au ocupat satul Yablukove și două localități din apropiere.

Tot sâmbătă, armata ucraineană a raportat operațiuni intense de asalt și bombardamente masive de artilerie ale rușilor în anumite zone din Zaporojie și Dnipropetrovsk, în sudul Ucrainei. Potrivit forțelor ucrainene, acolo au avut loc aproape 40 de ciocniri în ultima zi, iar „pierderile inamicilor s-au ridicat la aproape 300 de persoane și 58 de vehicule”.