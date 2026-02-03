Anchetă după moartea celor doi frați din Sibiu. Familia a mai pierdut doi copii în trecut și mai are un băiat de trei ani

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu a anunțat marți că face verificări şi evaluări complexe la familia copiilor de 6 şi 9 ani, din localitatea Chirpăr, care au murit cu o zi în urmă după ce au căzut într-un pârâu, precizând că familia nu era monitorizată de instituție.

Familia a avut în total cinci copii. Doi dintre ei au murit din cauza pneumoniei, înainte ca cei doi frați să moară înecați luni în pârâul din localitate, potrivit News.ro și Observator News. Familia mai are un băiețel de trei ani.

„Situaţia familiei minorilor nu s-a aflat în evidenţele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenţia instituţiei până la acest tragic eveniment. În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială”, au transmis reprezentanţii DGASPC Sibiu într-o informare de presă.

Potrivit sursei citate, în contextul „decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii”, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu „ca o posibilă situaţie de risc, fapt care impune desfăşurarea unei verificări şi evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială care să conducă la separarea copilului de familie”.

DGASPC Sibiu a precizat că dacă se va constata o situație de risc iminent pentru copilul rămas în familie, se vor face demersuri, în regim de urgență, pentru instituirea măsurii de protecție specială.

„În prezent aceste activităţi de verificare au fost deja iniţiate, urmând ca după finalizarea lor să se poată concluziona şi acţiona potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei copilului”, a transmis instituția.

Conform specialiştilor DGASPC Sibiu, părinţii şi copilul vor beneficia de servicii de consiliere psihologică, măsură de suport şi prevenţie, cu titlu gratuit în cadrul Centrului de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Iasmina”, serviciu social aflat în subordinea direcţiei.

Doi frați au căzut în apele înghețate ale pârâului

O fetiţă de 6 ani şi fratele său în vârstă de 9 ani au murit, luni, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu.

Deşi au încercat să o resusciteze pe fetiţă, manevrele nu au dat rezultate, iar aceasta a fost declarată decedată. Trupul neînsufleţit al fratelui său a fost găsit şi scos din apă puţin mai târziu.

„Copiii s-au jucat afară. Eu am băgat lemne în casă să fac mâncare la copilaşi”, a declarat mama, citată de Observator News.

Băiețelul de trei ani i-a spus că frații lui au mers să culeagă crengi.

„N-a durat mai mult de 10-20 de minute treaba asta. Că eu când am venit de am adus lemnele, erau copiii în casă”, a povestit tatăl.

Poliția face o anchetă pentru a stabili circumstanţele în care a avut loc incidentul soldat cu moartea celor doi frați.

Sursă foto: Dreamstime.com