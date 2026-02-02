O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu din județul Sibiu / Fratele ei este căutat în ape

O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu. Echipajele de salvare îl caută pe fratele ei, de 9 ani, care se presupune că a căzut şi el în apă, scrie News.ro.

Reprezentanţii ISU Sibiu au anunţat că au fost sesizaţi, în jurul orei 16:25, cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un pârâu din apropierea casei.

Fetița a fost găsită şi extrasă din apă de salvatori, însă aceasta era în stop cardio-respirator şi nu a putut fi salvată.

„Din nefericire minora nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul acesteia”, au transmis pompierii.

Inspectoratul de Poliție Sibiu a precizat că, din informațiile obținute de polițiști, fetiţa era însoţită de un alt minor, fratele ei de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, astfel că „s-au declanşat verificări de urgenţă în vederea găsirii băiatului”.

În aceste momente, autoritățile efectuează căutări. În ajutor a fost solicitat şi un elicopter SMURD de la Braşov.

Elicopter SMURD, Foto: Dreamstime