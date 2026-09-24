Siegfried Mureșan, despre șansele de a se ajunge la anticipate: „Nu mi-ar plăcea, parlamentar PSD fiind, să aflu de la televizor că plec acasă”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că programul de guvernare pe care îl propune va fi finalizat „în cel mai scurt timp, cred că în cursul zilei de mâine”, și că intenționează să îl trimită și liderului PSD, Sorin Grindeanu.

Joi, într-un interviu acordat Adevărul, candidatul la funcția de premier a reiterat că, în opinia lui, votul pentru învestirea sa va fi „testul adevărului” pentru PSD.

„Testul adevărului îl va da Partidul Social Democrat. Ei au pretins că sunt un partid proeuropean, noi venim cu un guvern propeuropean și ei vor da săptămâna viitoare testul proeuropenismului”, a declarat Siegfried Mureșan.

Tot astăzi, într-o conferință de presă, Sorin Grindeanu îl criticase pe Siegfried Mureșan și spusese că este convins că guvernul pe care îl va propune liberalul „va pica” la votul din Parlament.

Premierul desemnat a precizat că nu intenționează să poarte discuții 1 la 1 cu parlamentari PSD pentru a-i face să se dezică de eventuala poziție a partidului.

„Discuția mea este respectuoasă cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Nouă, membrilor Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când politicieni din alte partide au încercat să divizeze, să afecteze Partidul Național Liberal. Ca atare, eu nu voi face asta cu niciun alt partid, nici cu Partidul Social Democrat. Discuția mea, în zilele următoare, va fi mereu oficială, directă cu președintele ales și legitim al PSD, Sorin Grindeanu, și cu echipa de conducere a PSD. Nu voi încerca să îi divizez sau așa”, a adăugat Mureșan.

Ce a spus despre scenariul alegerilor anticipate

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan nu a adus în discuția publică în mod concret posibilitatea de a declanșa alegeri anticipate, Siegfried Mureșan a spus că președintele României „a fost consecvent în a le exclude” și „își dorește găsirea unei soluții” de guvernare.

„Oamenii știu și mai ales parlamentarii vor ști că, dacă guvernul meu trece, ne apucăm de treabă, dacă nu vom avea 233 de voturi, s-au creat premisele dizolvării Parlamentului și organizării alegerilor anticipate. Chiar dacă președintele nu le preferă, va fi prerogativul exclusiv al președintelui și domnia sa le poate organiza oricând, și nu mi-ar plăcea, parlamentar PSD fiind sau parlamentar dintr-un partid mic, care abia a trecut pragul, să aflu de la televizor că s-a dizolvat Parlamentul și plec acasă”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Președintele Dan afirmase, miercuri seară,, într-un interviu acordat postului Antena 3, că „alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, după aceea și pentru partide”.