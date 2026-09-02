Siegfried Mureșan invită PSD să-și asume guvernarea. „Are deja o majoritate cu AUR”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, propunerea de premier comună a PNL, USR și UDMR, a cerut PSD să-și asume deschis guvernarea în alianță cu AUR, nu încercând să facă o majoritate „din rămășițe” din PNL.

„Sorin Grindeanu a demis Guvernul și acum dă vina pe PNL pentru că nu mai avem guvern. Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii știu că PSD și AUR au dărâmat Guvernul și au generat criza politică”, scrie Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Candidatul de premier al liberalilor spune că PNL nu va accepta să fie complice la anularea reformelor lui Ilie Bolojan, susținând un guvern social-democrat.

„Dacă PSD vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR pentru a o face, vedem zilnic cum utilizează această majoritate în parlament. De ce PSD așteaptă de la PNL să rezolve o problemă pe care PSD a creat-o? De ce nu folosește PSD aceeași majoritate cu AUR și încearcă de șase luni să rupă PNL pentru a construi o majoritate din rămășițe? De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean cu voturile PNL?”, l-a întrebat Mureșan în mod direct pe președintele PSD.

„Nu l-am auzit pe Sorin Grindeanu explicând până acum aceste contradicții”, a conchis Mureșan.

Postarea europarlamentarului vine după ce președintele UDMR Kelemen Hunor l-a acuzat că a dispărut pe durata verii din dezbaterea publică, deși era candidat la postul de premier susținut de PNL, USR și UDMR.

Kelemen Hunor a precizat, însă, că UDMR îl susține în continuare pentru această poziție.

„Am discutat pe larg despre acest lucru şi cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea sa, Mureşan a dat o lovitură preşedintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR şi UDMR au împreună mai multe mandate decât PSD singur”, a declarat Kelemen Hunor într-un interviu pentru Maszol, citat de News.ro.

El consideră că Siegfried Mureșan nu a depus niciun efort pentru a-și asigura suficientă susținere parlamentară ca să devină premier.