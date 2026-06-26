Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR: Desemnarea e în mâna președintelui, dar dorința noastră e să avem un guvern competent

„Noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european prin acțiune, nu doar prin declarații”, a spus europarlamentarul Siegfried Mureșan, după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier.

El a făcut aceste declarații alături de liderii PNL și USR, Ilie Bolojan, și Dominic Fritz și de Lorand.

„Convigererea mea e că oamenii din România vor modernizare și reformare, iar preocuparea noastră e să facem o ofertă cinstită. Urgențele României sunt exact temele pe care lucrez de ani de zile în Parlamentul European. (…) Desemnarea e în mâna președintelui, dar dorința noastră e să avem un guvern competent”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a mai spus că „nu orice guvern este bun pentru România”: „Trebuie să fie unul proeuropean prin acțiune, nu doar prin declarații”.