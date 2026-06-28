Siegfried Mureșan răspunde ironiilor PSD despre CV-ul său: „În inima lor, mulți politicieni PSD sunt anti-europeni”

Eurodeputatul propus de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, liberalul Siegfried Mureșan, susține că social-democrații îi critică activitatea europeană deoarece „mulți politicieni PSD sunt anti-europeni”.

„Faptul că pesediștii au o problemă cu lunga mea experiență europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră. Ei nu înțeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii și a civilizației europene. În inima lor, mulți politicieni PSD sunt anti-europeni”, a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul PNL a acuzat PSD că „va ține mereu România la marginea Europei”.

„Nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparența. De aceea, se și simt atât de bine alături de AUR. PSD-ul va ține mereu România la marginea Europei. Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan, actualmente vicepreședinte al PNL și al PPE, este eurodeputat de 12 ani. El și-a câștigat primul mandat la alegerile din 2014, când a candidat pe listele formațiunii fondate de Traian Băsescu, Partidul Mișcarea Populară.

Lia Olguța Vasilescu: „Singurii bani pe care i-a absorbit au fost cei din salariul de europarlamentar”

Primarul PSD al Craiovei îl ironizase pe liberal pentru activitatea sa ca europarlamentar și susținuse că acesta „habar n-are cum se trăiește în România”.

„Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani nu a stat în România. Habar n-are cum se trăiește în România. Și despre care aflăm, tot de la domnul Bolojan, că este specialist în absorbția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, sâmbătă, la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social Democrate, desfășurată la Parlament.

Ea a continuat să îl ironizeze pe Siegfried Mureșan, adăugând că românii „o să-și scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume neaoșe”.

„Vă spuneam că domnul Siegfried nu este important, pentru că, dacă ar fi fost important, probabil că nici doamna Udrea nu l-ar fi pus în rândul patru în fotografia care a fost plătită de ‘Pinalti’. Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape două luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan”, a mai declarat edilul social-democrat.