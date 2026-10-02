Siegfried Mureșan spune că în PSD există oameni „care se recomandă ca prim-miniștri alternativi la Grindeanu”: „Vor face ceea ce au făcut cu orice președinte PSD”

Fostul premier desemnat Siegfried Mureșan a lansat noi critici la adresa PSD, după ce a eșuat în încercarea de a obține susținerea social-democraților pentru a-și trece guvernul la votul de miercuri din Parlament.

Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi în ședința de plen de miercuri, în care ar fi avut nevoie de 233 pentru învestire. Astfel, a fost respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan a convocat partidele, luni, la o nouă rundă de consultări.

Surse HotNews din PSD spun că social-democrații îl vor propune tot pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Siegfried Mureșan a susținut, însă, vineri seară, la Digi24, că în partid există oameni „care se recomandă ca prim-miniștri alternativi la Sorin Grindeanu” și „care așteaptă” ca actualul lider al PSD „să se împiedice”.

Potrivit eurodeputatului PNL, unii social-democrați consideră că Grindeanu „duce partidul în jos”.

„În ziua în care Sorin Grindeanu îi va duce la eșec, vor face ceea ce au făcut orice președinte al PSD, îl vor înlocui rapid peste noapte”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Mureșan: „Majoritatea este controlată de PSD-AUR”

Siegfried Mureșan, care fusese propus premier de PNL-USR-UDMR, susține că în momentul de față PSD și AUR dețin „majoritatea în Parlamentul României”.

„Ne aflăm într-o situație asemănătoare cu situația din 5 mai – și în 5 mai, cei care au răsturnat Guvernul, PSD-AUR, au crezut că pot pune repede un alt guvern în loc. Nu sunt convins nici acum că pot pune repede un alt guvern în loc. Au cauzat criza, nu au rezolvat-o. Noi, deși nu am cauzat-o, am venit cu o soluție, care a întrunit un număr de voturi care nu a fost suficient. Majoritatea în Parlamentul României, în momentul de față, este controlată de PSD și AUR”, a afirmat fostul premier desemnat.

El susține că PSD și AUR „folosesc această majoritate” și „au cooperat în nenumărate rânduri în acest an”. „Responsabilitatea este la ei, chiar dacă opinia noastră este clară, un guvern PSD-AUR ar fi rău pentru România, dar aceasta este majoritatea. Noi am încercat să soluționăm, s-a văzut, cât am putut. Deci nu știu când va fi soluționată criza. Singura cale pentru soluționarea crizei, singura certitudine ar fi fost votarea acestui guvern. Acum ce este important este să așteptăm ce ne va propune președintele României la consultările de luni”, a mai declarat liberalul.