„Sigur nu vor fi atinse jaloane din PNRR” a spus Kelemen Hunor la o zi după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demiteri de miniștri pentru banii pierduți

Unele jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență „sigur nu vor fi atinse” a declarat marți Kelemen Hunor, președintele UDMR, la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu revocări de miniștri și secretari de stat dacă România va pierde bani din PNRR.

UDMR îi are în guvern, printre alții, pe ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, Cseke Attila-Zoltán și pe Tánczos Barna, vicepremier responsabil cu coordonarea acestui minister.

Într-o intervenție de marți la RFI, Kelemen Hunor a spus că bugetul pe 2026 va fi trimis în Parlament săptămâna viitoare.

”Mai sunt câteva chestiuni unde există discuții, care afectează într-un fel și bugetul, jaloanele din PNRR, care unele sigur că nu vor fi atinse și asta ar însemna ori pierdere de bani ori trecerea pe bugetul național în perioada următoare, unde au început investițiile”, a explicat el.

„Vorbim de sute de milioane de euro”

„Sigur, unde văd eu o problemă e la acel jalon prin care România și-a asumat să fabrice panouri solare și combustibilul pe hidrogen. Deci cele două jaloane sigur că nu vor fi atinse. Nu vreau să avansez eu sume, dar vorbim de câteva sute de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Mult”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a afirmat că, ”anul trecut, când România a renegociat jaloanele, toate ministerele au luptat pentru a păstra jaloanele și acum unele ministere se trezesc că nu au cum să-și îndeplinească. În câteva cazuri, sigur, discutăm despre chestiuni obiective”.

”A fost o prostie să includem de la bun început, de exemplu, hidrogenul în PNRR. Nu era o tehnologie perfecționată nicăieri în lume și noi credeam că noi vom face ceva, un boom uriaș. Deci aia a fost o greșeală din start”, a adăugat el.

Bolojan: Revocări din funcție dacă România va pierde bani din PNRR

Declarațiile liderului UDMR despre ratarea jaloanelor PNRR vin după ce premierul a cerut luni ministerelor implicate în atragerea banilor din PNRR să accelereze reformele și investițiile până la termenul limită de 31 august. În caz contrar, „răspunderea va fi politică”, a spus Bolojan.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștri și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a declarat Ilie Bolojan.

La rândul său, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a cerut ca fiecare minister să transmită, până la sfârșitul săptămânii, „informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților pe care le are în vedere pentru a avea un status cât mai actual al implementării”.

”Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă”, a mai afirmat ministrul Pîslaru.