Simion, despre amendamentul AUR care dă bani de la stat un asociații anti-avort: „Susținem dreptul femeilor de a alege, dar nu suntem de partea morții”

Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost adoptat cu un amendament depus de AUR care prevede că statul dă 5.000 de euro unei asociații care se prezintă ca fiind „pro-viață”, adică anti-avort. Amendamentul a fost votat „din greșeală” de parlamentarii puterii, după cum a scris HotNews. George Simion a spus vineri la Parlament că AUR susține dreptul femeilor de a alege, însă peste câteva secunde a precizat că partidul este de „partea vieții, nu de partea morții”.

Întrebat de jurnaliști despre amendamentul care prevede 5.000 de euro pentru asociația „Clujul pentru viață”, Simion a spus că presa greșește când spune că respectiva entitate promovează idei anti-avort.

„Noi susținem dreptul femeilor la a alege. Totodată, ne poziționăm clar de partea vieții, nu de partea morții. Așa că dacă putem încuraja și susține mamele care sunt în pericol de a pierde sarcina, care sunt sub presiune, și dacă putem susține centre maternale, dacă putem susține psihologi care să le ofere consiliere acelor mame, o vom face”, a spus George Simion

„Noi cred că în România avem o problemă de natalitate, care nu se va rezolva prin interdicții, ci prin susținerea familiilor”, a mai precizat președintele AUR.

De ce nu a susținut o asociație care susține femeile, inclusiv dacă vor să faca avort

Întrebat de HotNews de ce AUR nu a depus un amendament prin care să susțină și o asociație care ajută femeile care ajung la decizia că vor să facă avort, dacă spune că partidul susține decizia oricărei femei, George Simion a spus că „sunt anumite decizii care nu trebuie influențate de asociații non-guvernamentale, nu poate să impună o opinie”.

Redăm mai jos cum a continuat dialogul dintre George Simion și HotNews:

Reporterul HotNews: Nu să impună, să ajute.

George Simion: Să ajute să omoare? Noi nu suntem pentru moarte, suntem pentru viață.



Reporterul HotNews: Spuneați că sunteți de acord cu dreptul de a alege. Sunteți sau nu de acord?

George Simion: Exact, exact! Nu niște ONG-uri. Știți, România a ajuns…



Reporterul HotNews: Și dacă femeia alege să facă avort, sunteți de acord cu alegerea acelei femei?

George Simion: Păi asta v-am spus. România a ajuns să fie un stat mai puțin democratic decât alte state, conduse mai mult anumite politici publice din zona ONG-istică decât din zona guvernamentală.

Dialogul dintre George Simion și reporterul HotNews. Sursa video: captură video Alianța pentru Unirea Românilor / Facebook

Amendamentul votat pe repede înainte și rămas în buget

În noaptea de joi spre vineri, când au fost votate amendamentele pentru bugetul de stat 2026, în jurul orei 02:00, deputatul AUR Ilie-Alin Coleșa și-a susținut de la tribuna din plenul Camerei Deputaților un amendament care fusese respins în comisii.

„Este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5.000 de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”, a spus deputatul AUR.

Amendamentul a fost adoptat. 368 de parlamentari au votat „pentru”. Asta înseamnă că nu doar AUR l-a aprobat, ci și PSD, PNL, USR și UDMR. 23 de parlamentari au votat „împotrivă”, 6 s-au abținut și 2 au ales să nu voteze.

„Efectiv nu pare că a știut cineva ce votează”, a spus un parlamentar pentru HotNews. Alții spun că amendamentul este „nefuncțional” pentru că banii nu pot merge către acea asociație. Practic, cei 25.000 de lei vor suplimenta bugetul ministerului Muncii.

„Suma este necesară pentru susținerea activităților de consiliere (psihologică, socială, spirituală) și acordarea de sprijin material (alimente, produse de îngrijire, îmbrăcăminte) pentru femei în criză de sarcină și familii aflate în dificultate, derulate de Asociația «Clujul pentru Viață»”, scrie în motivarea amendamentului.

Ce este Clujul pentru Viață

„Clujul pentru Viață este o organizație non-guvernamentală și non-profit alcătuită din membri de vârste și ocupații diferite, care cred cu tărie că viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este primul lucru care apare pe site-ul asociației.

Membrii spun că misiunea lor este să promoveze „cultura vieții și educarea societății cu privire la valoarea vieții umane”.

Printre partenerii și sponsorii ONG-ului se numără Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj sau Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

Pe blogul de pe site-ul Clujul pentru Viață apare un text cu titlul „Dreptul la avort vs. Dreptul la viață – o problemă socială sau politică?

În text, decizia Curții Supreme din SUA în cazul Roe vs. Wade, care a facut ca dreptul la avort a fost garantat de constituție, este catalogată drept o greșeală. Decizia Curții Supreme a fost răsturnată în primul mandat al administrației Trump.

„Curtea Supremă a SUA a recunoscut lipsa de profesionalism a deciziilor anterioare”, scria în text.

În 2020, asociația a înființat un centru de sprijin pentru criza de sarcină și a desfășurat campania „Ajută o mamă, salvează un copil de la avort”, prin care strângea fondurile necesare pentru centru, scria și Basilica.ro.